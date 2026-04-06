OPPO 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 7000 mAh Bataryası Var

OPPO, A6k isimli yeni bir akıllı telefon modeli tanıttı. Tanıtımla birlikte A6k'nın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına ve yüksek batarya kapasitesine de sahip.

OPPO A6k'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Parlaklığı: 1125 nit

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

Depolama: 256 GB veya 512 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP monokrom kamera

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

OPPO A6k'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 1125 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu parlaklık ise ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OPPO A5'te ise 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. İki telefonu karşılaştırdığımızda A6k'nın daha yüksek parlaklığa sahip olduğunu görüyoruz. Çözünürlük, ekran teknolojisi ve yenileme hızının ise aynı olduğunu belirtelim.

OPPO A6k'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Bütçe dostu Androi telefon A6k'da MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Bu işlemci daha önce OPPO A6 5G, vivo V50 Lite 5G, Samsung Galaxy A07 5G ve Redmi 15C 5G dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. OPPO A5'te da aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

OPPO A6k'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

A6k'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Cihaz ayrıca 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

OPPO A6k Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO A6k'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OPPO A6 Pro 5G, OPPO A5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda A6k'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO A6k'nın Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 1.999 yuan (12.963 TL)

8 GB RAM ve 512 GB Depolama: 2.199 yuan (14.259 TL)

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.399 yuan (15.556 TL)

OPPO A6k'nın 1.999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 12 bin 963 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda OPPO A6k'nın bütçe dostu Android telefonlar arasında iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefondaki işlemcinin hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Örneğin PUBG Mobile'dan Mobile Legends'a kadar popüler pek çok oyun sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Bence bir telefonda işlemci gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapsitesi de oldukça önemli. A6k'nın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Menüler arasında gezinirken bile bu fark hissedilebiliyor.