Türkiye'de Üretilen Redmi Note 10S Satışta: Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de ürettiği modellerin sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket, Redmi Note 10S modelini ülkemizde satış sundu. Peki, Redmi Note 10S özellikleri ve fiyatı nedir? Xiaomi'nin yeni modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Redmi Note 10S Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Ekran: 6,43 inç, AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G95

GPU: Mali-G76 MC4

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Pil: 5000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 178,8 gram

Fiyat: 6GB + 64GB 3.349 TL. 6GB + 128GB 3.649 TL

6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefon 160.5 x 74.5 x 8.3 mm boyutlarında. 178,8 gram ağırlığındaki cihaz, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor.

Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan telefonda 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği yer alıyor. Depolama alanı tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut. Çinli teknoloji devinin Redmi Note 10S modelinde Mali-G76 MC4 GPU bulunuyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 33W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun yan kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12.5 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihazın 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 3.349 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü ise 3.649 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.