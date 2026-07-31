7.700 mAh Bataryalı Redmi Note 17 Globale Geliyor! Özellikleri Sızdı

Xiaomi'nin yeni telefonu global pazara gelmeye hazırlanıyor. Redmi Note 17'nin global sürümünün özellikleri ve tasarımı açıklığa kavuştu. Telefonun 5G ve 4G sürümlerinde farklı işlemciler bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özellliğiyle de öne çıkacak.

Redmi Note 17'nin Global Sürümünün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,99 inç

6,99 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2396 piksel

1080 x 2396 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.800 nit

1.800 nit Ekran Koruma Teknolojisi. Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: 5G sürümünde Snapdragon 4 Gen 4, 4G sürümünde Snapdragon 6s 4G Gen 2

5G sürümünde Snapdragon 4 Gen 4, 4G sürümünde Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM: 5G sürümünde 6 GB / 8 GB, 4G sürümünde 4 GB / 6 GB / 8 GB

5G sürümünde 6 GB / 8 GB, 4G sürümünde 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 7.700 mAh

7.700 mAh Hızlı Şarj: 45W

Redmi Note 17'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun global sürümü 6,99 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2396 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.800 nit parlaklık sunacak. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

1.800 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. AMOLED ekran ise çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada Redmi Note 15'te 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti.

Redmi Note 17'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Global sürümün 5G sürümünde Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi, 4G sürümünde ise Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi bulunacak. Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi, battle royale türündeki PUBG Mobile için düşük ayarlarda, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor.

Söz konusu işlemciye sahip cihazlarda Temple Run ve Candy Crush Saga gibi mobil oyunlar ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor. Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi, Free Fire Max'i ortalama 27 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 48 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 42 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinde 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisinde 2.9 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda skeiz çekirdek yer alıyor.

Redmi Note 17'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Redmi Note 15'te 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Redmi Note 17'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 7.700 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Redmi Note 17 ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Redmi Note 15'te 5.520 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Redmi Note 17'nin Global Sürümünün Tasarımı Nasıl Olacak?

Global sürümün arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Redmi logos uda bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Telefon siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

Redmi Note 17'nin Global Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17'nin 2026 yılının Ağustos veya Eylül ayında global pazarda satışa sunulması bekleniyor. Yüksek çözünürlüklü kamera, yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi Note 15'in global sürümü 2025 yılının Aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 14 serisi ve Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Redmi Note 17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 999 TL'ye satılıyor. Redmi Note 17'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 20 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi Note 17'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. AMOLED ise çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Ayrıca cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.