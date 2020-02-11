Redmi Yeni Powerbank Modellerini Tanıttı!

Xiaomi bünyesinde yoluna devam eden Redmi geçtiğimiz saatlerde iki yeni powerbank modeli ile karşımıza çıktı. Peki yeni modeller tüketicilere neler vaat ediyor?

İki Yeni Powerbank

Redmi tarafından tanıtılan powerbank modellerinden ilki 10,000 mAh kapasitesinde iken diğeri 20,000 mAh kapasitesinde. Her iki modelde de çift giriş ve çift çıkış yer alıyor. Bu da aynı anda iki cihazı şarj edebilme şansına sahip olduğunuz anlamına gelmekte.

Li-Poly batarya teknolojisine sahip olan modellerden küçük olanı 10W çıkış gücüne sahipken büyük olanı 18W çıkış gücüne sahip. Buna ek olarak kulaklıklar ve akıllı saatler gibi mobil aksesuarlar için düşük güç çıkışı desteği de bulunuyor. Kalan kapasiteyi yansıtan LED gösterge de powerbanklerin üzerinde yer alan detaylardan birisi

Son zamanlarda güvenlik de önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Modeller, aşırı ısınma ve kısa devre koruması için 12 katmanlı koruma ile birlikte geliyor. Eğer malzeme yapısına değinmemiz gerekirse yine her iki modelin de kaymaz dokulu mat plastik bir yapıda olduğunu görüyoruz.

Her iki model de 18 Şubat 2020 tarihi itibarıyla belirli pazarlarda satışa sunulacak. 10,000 mAh versiyonunun 11 dolar ve 20,000 mAh versiyonunun 21 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu vurgulayalım. Şu an için ülkemize yönelik bir açıklama bulunmuyor olsa da ilerleyen dönemlerde görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Peki siz bu yeni powerbank modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.