Rekabet Kurumundan Trendyol'a Dev Para Cezası!

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol'a Eylül 2021'de başlatılan bir soruşturma sonucunda para cezası verildiğini açıkladı.

Soruşturma, Trendyol'un rekabete aykırı davranışlarda bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla yürütülmüştü. Trendyol'un pazardaki hâkim durumunu kötüye kullandığı sonucuna varıldı.

Trendyol'a 61,3 Milyon TL Para Cezası

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un algoritmaya müdahale ederek ve platformundaki üçüncü taraf satıcılardan gelen verileri kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız avantajlar sağladığı tespit edildi.

Bu eylemlerin rakipleri engellemeye yönelik olduğu ve 61,3 milyon TL para cezası uygulanmasına yol açtığı belirtildi. İhlal, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. Maddesi kapsamında değerlendirildi.

Rekabet Kurumundan Trendyol'a Yükümlülükler

Bu haksız uygulamalara son vermek ve adil rekabeti sağlamak için Rekabet Kurumu, Trendyol'a bazı yükümlülükler getirdi.

Bu yükümlülükler arasında özel markalı ürünler için algoritmaya müdahale etmeme, verileri adil bir şekilde kullanma ve belirli önlemlere uyma gibi şartlar bulunuyor. Bu yükümlülüklerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmemesi Trendyol'a olası yeni cezaların kapısını açacak.

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