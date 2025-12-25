Yüzde 0 Faizli Kredi Fırsatıyla: Renault'tan Dev Yıl Sonu İndirimi!

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte Renault, stoktaki araçlarını eritmek adına yeni kampanyalar başlattı. Nakit desteği, faizsiz kredi ve ek garanti hediyesi gibi yeni fırsatlar sunulurken özellikle binek araç tarafında tüketicilerin yüzünü gülderecek kampanyalar yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Renault Modellerinde Aralık Ayı İndirimleri!

Renault’nun 2025 yılı Aralık ayı kampanyaları kapsamında farklı segmentlerde yer alan modeller için özel indirimler ve kredi destekleri sunuluyor. Kampanyalar sınırlı stoklarla ve ay sonuna kadar geçerli olacak şekilde planlanmış durumda. Kampanya ve kredi seçeneklerini model model sizler için listeledik.

Başlangıç fiyatı: 1.745.000 TL

Kredi desteği: 200.000 TL – 6 ay – %0 faiz

Takas desteği: 75.000 TL

Stok: Sınırlı sayıdaki 2025 model araçlar için

Türkiye'de üretilen ve geçtiğimiz yıllarda Dacia çatısı altında satılan Duster modeli Renault bünyesinde cazip kampanyalar ile tüketicilere sunuluyor. 75 bin TL takas desteği ve 200 bin TL için 6 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı Renault bayilerinde sizleri bekliyor.

İndirim: 175.000 TL

Geçerli versiyon: esprit alpine 150 hp otomatik

Not: İndirim tutarı donanıma göre değişebiliyor

Hibrit ünitesi ve dikkat çekici tasarımıyla Renault'un gözde SUV modellerinden biri olan Austral modelinde 175 bin TL net indirim sunuldu.

İndirim: 100.000 TL

Kredi (ticari): 600.000 TL – 6 ay – %0 faiz

Kredi (bireysel): 350.000 TL – 6 ay – %0 faiz

Renault'un en yeni hot-hatch modeli R5 E-Tech 100 bin TL indirim ve hem bireysel hem de ticari müşterilere sunulan yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla oldukça dikkat çekici bir konumda yer alıyor.

İndirim: 140.000 TL

Kredi desteği: 600.000 TL – 6 ay – %0 faiz

Geçerlilik: Tüm versiyonlar

Renault Megane Sedan

İndirim: 50.000 TL

Geçerli versiyon: Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

Renault Captur

İndirim: 220.000 TL

Geçerli versiyon: techno 140 hp otomatik

İndirim: 65.000 TL’ye varan nakit desteği-takas desteği

Geçerli versiyon: evolution 1.0 TCe X-tronic 90 hp

Not: İndirim tutarı versiyona göre değişiyor

Renault ayrıca tüm binek modellerinde 150 bin TL tutarında, 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçeneği de sunuyor. Online satış kanalından yapılan alımlarda ise +2 yıl uzatılmış garanti hediyesi ve dosya masrafsız kredi avantajı sağlanıyor.

Kampanyaların tamamı 31 Aralık 2025 tarihine kadar, stoklarla sınırlı olarak geçerli. Peki siz bu kampanyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.