Yüzde 0 Faizli Kredi Fırsatıyla: Renault'tan Dev Yıl Sonu İndirimi!
Renult 2025 Aralık ayı kampanyalarını başlattı. Peki Renault yıl sonu kampanyalarında hangi avantajlar sunuluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Yıl sonunun gelmesiyle birlikte Renault, stoktaki araçlarını eritmek adına yeni kampanyalar başlattı. Nakit desteği, faizsiz kredi ve ek garanti hediyesi gibi yeni fırsatlar sunulurken özellikle binek araç tarafında tüketicilerin yüzünü gülderecek kampanyalar yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...
Renault Modellerinde Aralık Ayı İndirimleri!
Renault’nun 2025 yılı Aralık ayı kampanyaları kapsamında farklı segmentlerde yer alan modeller için özel indirimler ve kredi destekleri sunuluyor. Kampanyalar sınırlı stoklarla ve ay sonuna kadar geçerli olacak şekilde planlanmış durumda. Kampanya ve kredi seçeneklerini model model sizler için listeledik.
Renault Duster
- Başlangıç fiyatı: 1.745.000 TL
- Kredi desteği: 200.000 TL – 6 ay – %0 faiz
- Takas desteği: 75.000 TL
- Stok: Sınırlı sayıdaki 2025 model araçlar için
Türkiye'de üretilen ve geçtiğimiz yıllarda Dacia çatısı altında satılan Duster modeli Renault bünyesinde cazip kampanyalar ile tüketicilere sunuluyor. 75 bin TL takas desteği ve 200 bin TL için 6 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı Renault bayilerinde sizleri bekliyor.
Renault Austral
- İndirim: 175.000 TL
- Geçerli versiyon: esprit alpine 150 hp otomatik
- Not: İndirim tutarı donanıma göre değişebiliyor
Hibrit ünitesi ve dikkat çekici tasarımıyla Renault'un gözde SUV modellerinden biri olan Austral modelinde 175 bin TL net indirim sunuldu.
Renault 5 E-Tech
- İndirim: 100.000 TL
- Kredi (ticari): 600.000 TL – 6 ay – %0 faiz
- Kredi (bireysel): 350.000 TL – 6 ay – %0 faiz
Renault'un en yeni hot-hatch modeli R5 E-Tech 100 bin TL indirim ve hem bireysel hem de ticari müşterilere sunulan yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla oldukça dikkat çekici bir konumda yer alıyor.
Renault Megane E-Tech
- İndirim: 140.000 TL
- Kredi desteği: 600.000 TL – 6 ay – %0 faiz
- Geçerlilik: Tüm versiyonlar
Renault Megane Sedan
- İndirim: 50.000 TL
- Geçerli versiyon: Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Renault Captur
- İndirim: 220.000 TL
- Geçerli versiyon: techno 140 hp otomatik
Renault Clio
- İndirim: 65.000 TL’ye varan nakit desteği-takas desteği
- Geçerli versiyon: evolution 1.0 TCe X-tronic 90 hp
- Not: İndirim tutarı versiyona göre değişiyor
Renault ayrıca tüm binek modellerinde 150 bin TL tutarında, 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçeneği de sunuyor. Online satış kanalından yapılan alımlarda ise +2 yıl uzatılmış garanti hediyesi ve dosya masrafsız kredi avantajı sağlanıyor.
Yeni Toyota Corolla Satışa Çıktı: Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Çin'de satışa sunulan yeni Toyota Corolla artan iç hacmi ve rekabetçi fiyatıyla tüketicilere göz kırpıyor. İşte yeni Corolla'nın teknik özellikleri ve detaylar
Kampanyaların tamamı 31 Aralık 2025 tarihine kadar, stoklarla sınırlı olarak geçerli. Peki siz bu kampanyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.