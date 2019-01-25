Resident Evil 2 (2019)'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Yılın ilk Hayatta Kalma-Korku oyunu Resident Evil 2 (2019), büyük bir ihtişamla geldi. Kısa bir süre önce yayınlanmış olan inceleme puanları ile büyük bir beğeni topladığını gördüğümüz oyun, dijital olarak alanlar için gece yarısı oynanabilir olacak. Capcom, Resident Evil 2 (2019) için çıkış fragmanını ise kısa bir süre önce yayınladı.

Bundan yirmi üç yıl önce Shinji Mikami, uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiği Capcom firması ile Resident Evil serisinin ilk oyununu satışa sunmuştu. Oyuncuların, hayatta kalabilmek için canlarını dişlerine takmalarını zorlayan Hayatta Kalma-Korku türünün de yaratıcısı olan büyük üstadın oyunu, dünya genelinde beklenmedik bir başarı elde etmişti. Raccoon City Police Department bünyesinde kurulmuş olan S.T.A.R.S. Alpha Team'in Spencer malikanesinde yaşadıkları dehşet verici olayların anlatıldığı bu oyundan sonra çıkan Resident Evil 2 artık bir marka olma yoluna girmişti.

Aradan geçen yirmi bir yıllık süre zarfında, neredeyse bütün platformlarda boy göstermiş olan seri oyunlarında sıra, Resident Evil 2 (2019) oyununa geldi. Her ne kadar 2015 yılında duyurulmuş olsa da ilk olarak E3 2018 fuarında gösterilen ve orijinal oyunla aynı isimde çıkacak olan oyunda, yine acemi polis memuru Leon Scott Kennedy ve ağabeyini aramak için şehre gelen Claire Redfield ikilisinin başlarından geçen olaylar anlatılacak. Aşağıdan izleyebileceğiniz çıkış fragmanı ise en az oyunun kendisi kadar etkileyici olmuş. Ucundan da olsa gösterilmemiş yeni sahnelere ek olarak, orijinal oyundan aşina olduğumuz sahneler ile seyir zevki oldukça yüksek bir çıkış fragmanının sizleri beklediğini söyleyelim.

Çıkış fragmanının Türkçe altyazılı versiyonunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!

Resident Evil 2 (2019) için Live-Action fragman yayınlandı!

Yeni oyunun çıkışına özel olarak Capcom, bir de gerçek oyuncuların oynadığı özel bir fragman daha yayınladı. Resident Evil Youtube kanalı üzerinden yayınlanan fragman, orijinal Resident Evil 2 için 1998 yılında George Romero tarafından yayınlanmış olan reklamdan esinlenilerek hazırlanmış. Leon Scott Kennedy ve Claire Redfield ikilisinin zombi grubundan yakalarını kurtarmaya çalıştıkları fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

İyi seyirler!