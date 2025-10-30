Resident Evil Oyunları Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Resident Evil serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Resident Evil 3, Resident Evil Village, Resident Evil 2 ve Resident Evil 7 Biohazard dahil olmak üzere pek çok oyun indirime girdi. Ayrıca bu oyunlar için piyasaya sürülen bazı indirilebilir içeriklerin de fiyatı düştü.

Steam'de Resident Evil Serisi İndirime Girdi

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 3, Steam'de yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi zombi oyunları arasında yer alan yapım 29.99 dolar (1.259 TL) yerine 7.49 dolar (314 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 77 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok olumlu" durumda.

Resident Evil Village de yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 29.99 dolardan 7.49 dolara düştü. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan yapım 2021 yılında piyasaya sürüldü. Hayatta kalma ve korku türlerindeki yapımın Steam'deki en son incelemeleri "Çok Olumlu" şeklinde. Kampanya 11 Kasım'da sona erecek.

Resident Evil 2'nin Deluxe sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra indirilebilir içeriklerin (DLC) de yer aldığı Deluxe sürümü, kampanya kapsamında 37.49 dolar (1.573 TL) yerine 9.37 dolar (393 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2019 yılında piyasaya sürülen oyunda sadece tek oyunculu mod mevcut.

Capcom tarafından 2017 yılının ocak ayında piyasaya sürülen Resident Evil 7 Biohazard yüzde 60 oranında indirime girdi. Hayatta kalma ve korku türlerindeki oyun 14.99 dolardan (629 TL) 5.99 dolara (251 TL) düştü. Birinci şahıs kamera açısıyla oynaann oyunun Steam'de en son incelemeleri "Çok Olumlu" durumda.

İndirime Giren Resident Evil Oyunları