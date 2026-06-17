Efsane RoboCop Oyunu Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

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Aksiyon oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir firsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında RoboCop: Rogue City'nin standart, Alex Murphy ve Collection sürümleri indirime girdi. Böylece oyunu çok daha uygun bir fiyata satın almak mümkün hâle geldi. Peki, RoboCop oyunu kaç TL oldu?

RoboCop: Rogue City'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de RoboCop: Rogue City'nin standart sürümü, kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirim ile birlikte 22.99 dolar (1.064 TL) yerine 2.29 dolar (106 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Alex Murphy sürümü de yüzde 90 oranında indirime girdi. Alex Murphy sürümü, 29.99 dolardan (1.389 TL) 2.99 dolara (138 TL) düştü. Kampanya 25 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

FIRSAT RoboCop: Rogue City %90 İNDİRİM $2,29 $22,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Collection sürümü yüzde 42 oranında indirime girdi. Collection sürümü 30.18 dolar (1.397 TL) yerine 17.45 dolar (808 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu arada oyunun Alex Murphy sürümü PlayStation mağazasında yüzde 60 oranında indirime girerek 1.949 TL yerine 779,60 TL'ye satılmaya başlandı.

Alex Murphy sürümü Xbox mağazasında 1.949 TL, Epic Games mağazasında ise 1.714 TL'ye satılıyor. Bu arada oyunun standart sürümünün Game Pass'in kütüphanesinde yer aldığını belirtelim. Game Pass aboneleri, ekstra bir ücret ödemeden söz konusu oyunun standart sürümünü oynayabiliyor.

RoboCop: Rogue City Fragmanı

RoboCop: Rogue City Nasıl Bir Oyun?

RoboCop: Rogue City'de Alex Murphy isimli polis memurunu kontrol ediyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda hikâyede yer alan görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu görevlerde aksiyon dolu sahneler yer alıyor. Oyunda aksiyonun yanı sıra dedektiflik ögeleri de mevcut. Olay yerlerini inceleyip ipuçları arıyor ve şüphelileri sorgulayabiliyoruz.

Sokakta hatalı park eden bir araca ceza yazmak veya duvarları boyayan kişileri uyarmak gibi görevler de bulunuyor. Bu görevler sayesinde tecrübe puanı kazanıyoruz. Bu tecrübe puanlarıyla dedektiflik ve mühendislik gibi yeteneklerimizi geliştirerek farklı diyalog seçenekleri veya oynanış avantajları elde edebiliyoruz.

Oyunun hikâyesi, RoboCop 2 ve RoboCop 3 filmlerinin arasında geçiyor. Film serisinde Alex Murphy karakterini canlandıran Peter Weller, bu oyunda da Alex Murphy'i seslendiriyor. Yayıncılığını Nacon'un üstlendiği oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Kaliteli grafiklere sahip oyun 76 Metacritic puanına sahip. Bu arada oyunun Steam'dek en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

RoboCop: Rogue City'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790 / Ryzen 5 2600

Intel Core i7-4790 / Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Intel Arc A380 / NVIDIA GeForce GTX 1650 /AMD Radeon RX 480

RoboCop: Rogue City'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7 3800XT

Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7 3800XT RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Intel Arc A770 / NVIDIA GeForce RTX 3070 /AMD Radeon RX 6800

RoboCop: Rogue City Kaç GB?

RoboCop: Rogue City'nin yüklenebilmesi için en az 51 GB depolama alanı gerekiyor. Bilgisayarın depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlıyor.

Editörün Yorumu

RoboCop serisini seven biri olarak RoboCop: Rogue City'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Bu arada oyunun grafiklerinin de kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bunların yanı sıra oyunda sadece tek oyunculu mod mevcut.