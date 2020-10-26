RTÜK’ten Spotify ve Netfix Açıklaması!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Spotify ve Netflix ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Ebubekir Şahin, dijital yayın platformunun son dönemde tüm uyarıları dikkate aldığını belirtti. Şahin, dijital müzik hizmeti için ise “Görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız üzüm yemek. ‘Gelin Türkiye’de ofis açın, vergi verin, hukuki muhatap bulalım’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

RTÜK’ün Spotify ve Netflix Hakkındaki Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Spotify hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, popüler dijital müzik platformu ile ilgili olarak “Kaçak yayın yapanı devlet uyarmaz mı? Kaçakçılık suç mu, suç. Kaçak herhangi bir üründe takip, uyarı gibi normalse lisanssız yayında neden anormal? RTÜK görevinin gereği uyarısını yaptı. Kuruluşun yurt dışındaki merkezine ulaşılarak gerekli yazışmalar yapıldı” dedi.

Spotify ile ilgili açıklamada bulunan Şahin, “Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkeden büyük paralar kazanan platform, hemen bizimle temasa geçti. Görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız üzüm yemek. ‘Gelin Türkiye’de ofis açın, vergi verin, hukuki muhatap bulalım’ diyoruz. Lisans süreci başladı. Onlar da sosyal medyada koparılan fırtınalara aldırmadan gelip yasal yükümlülükleri kabul ediyorlar. Olay bu kadar basit.”

Popüler dijital yayın platformu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Netflix ile ilişkilerimiz iyi. Son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldılar. Nihayetinde ticari bir kuruluş. Türkiye’den kâr ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemezler. Bizim onlardan milli ve manevi değerlerimize saygı ya da milli güvenliğe ilişkin taleplerimizin olması doğaldır. Bir kesim bunu maalesef sansür olarak algılıyor, esefle kınıyorum. Sansür, yayın öncesi denetimdir. Böyle bir denetimimiz yok” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Biz, kurallar içinde hareket edin, diye telkinlerde bulunuyoruz. Bundan sonra da her platform için irtibatımız devam edecek. Nasıl ki diğer yayıncılarımızla ikili diyalogları sürdürüyorsak, isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlarla da görüşmeye devam edeceğiz. En basit tabirle belirtiyorum, kendilerine tavsiyelerimizin, uyarılarımızın olması normaldir” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: