RTÜK’ten Kanallara ‘Müstehcenlik’ Cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aldığı yeni cezai yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre, 5 televizyon kanalına cinsel ürün satışı, müstehcen görüntülere yer vermesi ve kumarı teşvik etmesi gibi gerekçelerle çeşitli cezalar kesti.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, AS TV’de yayınlanan 'Fusion Deejays' adlı müzik programında şarkıcı Otilia'nın 'Adelente' isimli şarkısına ait müstehcen görüntüleri içeren video klibinin çocukların ve gençlerin izleyebileceği saatte yayınlanması sebebiyle kanala para ile program durdurma cezası verildi.

Üst Kurul, Halk TV’ye gıda takviyesi reklamından dolayı ceza keserken, Tay TV’ye ise at yarışı tahminleri vererek kumara teşvik etmesi nedeniyle idari para cezası ile program durdurma cezası verdi.

Farklı TV isimli kanal da, yayında yer verilen bir tatil köyünün tanıtımında hisse satıldığını belirtilmesine karşın hisse oranına yönelik bilgilerin aktarılmaması sebebiyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Kanala yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler verdiği için idari para cezası kesildi.

Bununla birlikte RTÜK, erotik içerikli ürün satışına da ağır yaptırımlar uyguladı. Bu kapsamda, One Best TV adındaki kanalın lisansı iptal edildi. Üst Kurul, toplumun ahlakını zedeleyici yayınlar karşısında kararlı tutumun süreceğini belirtti.

RTÜK, Ocak 2018'de ünlü şarkıcı Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısının klibine "erotik" olduğu gerekçesiyle ceza kesmişti. Üst Kurul ayrıca, söz konusu klibi yayınlayan Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına da reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası vermişti.