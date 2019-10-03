Rus Bankası Tarihi Skandala İmza Attı!

Müşterilere ait 60 milyon kredi kartı bilgisini çaldıran Sberbank, büyük bir skandala imza attı.

Yapılan araştırmalar çalınanların yalnızca kredi kartı bilgisi ile sınırlı kalmadığını işaret ediyor.

Sberbank Büyük Çuvalladı!

Rusya merkezli Kommersant gazetesinin haberine göre Sberbank'a ait kullanılan veya geçerliliğini yitirmiş toplam 60 milyon kredi kartının bilgileri çalındı.

Aynı haberin devamına göre Rusya'da yasaklı bir internet sitesinde satışa çıkarılan bu bilgiler, şu an büyük bir risk altında bulunuyor. Öyle ki bu bilgileri satışa koyan satıcıların potansiyel müşterilerine rastgele 200 kredi kartına ilişkin bilgiyi "deneme" amacıyla gönderdiği de iddia ediliyor.

Satışa sunulan bilgiler arasında kredi kartı bilgilerinin yanı sıra detaylı şahsi bilgiler ve mali bilgiler de yer almakta.

Şu anda 18 milyon adet geçerli kredi kartına sahip olan şirket, söz konusu durumun ardından kurum içi soruşturma başlattı. Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısı olduğu belirtilen bu skandal, tüm bankacılık sektörünü çok önemli bir derecede etkileyecek. Avrupa'nın en büyük bankalarından birisi olan Sberbank; Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde de önemli faaliyetler yürütmekte.