Rus Hukuk Bürosu, Apple'a 1,28 Milyon Dolarlık Dava Açtı

Rusya merkezli bir hukuk bürosu, Apple Pay'in ülkede kapatılmasının "kasıtlı manevi zarara" yol açtığını öne sürerek Ruslar adına toplu dava açacağını söylemişti. Beklenen oldu ve o dava bugün itibari ile açıldı.

Rusya merkezli hukuk bürosu Apple'a açtığı bu davayla 90 milyon ruble (1.28 milyon $) tazminat talep etti. Firma, teknoloji devinin Apple Pay'i ülkeden çekerek tüketicileri olumsuz etkilediğini iddia ediyor.

Reuters, davanın Moskova mahkemesinde açıldığını bildirdi. 1,28 milyon dolarlık zarar, hizmetten yoksun kalmanın Ruslara verdiği “manevi zarar” için olan tazminatı içeriyor. Ayrıca dava, Apple Pay'in ülkede tekrar kullanıma açılması talebini de içeriyor. Firma hâlâ başkalarını da davaya katılmaya davet ettiğinden, toplam zarar miktarı muhtemelen ileriki süreçte artacak.

"Hukuk firması Chernyshov, Lukoyanov & Partners, Moskova'nın Ukrayna'ya asker göndermesine yanıt olarak şirketin 1 Mart'ta Apple Pay hizmetinin kullanımını kısıtlamasının ardından Apple'ın Rus tüketicilerin haklarını ihlal ettiğini söyledi."

Rus Hukuk Bürosu, Netflix'e de Dava Açmaya Hazırlanıyor

Chernyshov, Lukoyanov & Partners bu davayı Apple'la sınırlı bırakmıyor. Netflix'e de Rusya'daki hizmetini askıya aldığı için dava açıyor. Rusya'dan kaldırılan yalnızca Apple Pay değil ve eğer bu davaların sürecinde en ufak bir gelişme dahi olursa hukuk bürosunun başka şirketlere de dava açmaya yönelmesi içten bile değil. Apple savaş nedeniyle Rusya'daki çevrim içi mağazasındaki satışlarını da askıya almıştı.

Konuyla ilgilenenler ve Rus vatandaşlar bile hukuk bürosunun bu davayı kazanabilmesine en ufak ihtimal vermiyor. Apple Pay'in Rusya'da askıya alınması ABD hükümetinin yaptırımlarından kaynaklandığı için Apple'ın hizmeti ülkeye geri getirmesinin hiçbir yolu yok.

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