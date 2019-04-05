Russo Biraderler Doğruladı: Avengers: Endgame 3 Saat 58 Saniye!

Avengers: Endgame’in en az kendisi kadar merak edilen süresi nihayet belli oldu. Filmin yönetmenlerinden Joe Russo, Endgame’in 3 saat 58 saniye uzunluğunda olduğunu açıkladı.

"Yılın Yönetmenleri" ödülü almak için Las Vegas’ta düzenlenen CinemaCon etkinliğine katılan Russo Biraderler, önümüzdeki ay vizyona girecek olan yeni başyapıtları Avengers: Endgame için dünyadaki tüm Marvel hayranları gibi gün sayıyor.

Filmin yönetmenlerinden Joe Russo, ComicBook.com ’a verdiği demeçte, Avengers: Endgame’in 3 saat 58 saniye uzunluğunda olduğunu açıkladı. Böylece Endgame’in Marvel Sinematik Evreni’nin bugüne kadarki en uzun filmi olacağı da kesinleşti.

Serinin bir önceki halkası Avengers: Infinity War 2 saat 29 dakikalık bir süreye sahipken, Avengers: Age of Ultron ise 2 saat ve 21 dakikada uzunluğundaydı.

Joe ve Anthony Russo Biraderler, Avengers: Endgame’in üç saat uzunluğunda olacağının sinyallerini ilk kez geçtiğimiz şubat ayında vermişti. İkili, o dönem Collider adlı web sitesine yaptıkları açıklamada, filmin üç saat uzunluğunda olduğunu; ancak kurgunun henüz bitmediğini söylemişti.

Bu da, söz konusu süresinin kurgu aşamasında kesilecek sahnelerle daha da kısalabileceği anlamına geliyordu. Fakat Russo Biradeler’in yeni açıklaması, o zamandan bu yana filmden hiçbir sahnenin kesilmediğini gösteriyor. Kısacası 26 Nisan’da tam 3 saat 58 saniyelik bir şaheser bizleri bekliyor olacak.

Sizce filmin uzunluğu nasıl? Daha kısa veya daha uzun olabilir miydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın!

Avengers: Endgame, 26 Nisan’da vizyona girecek.

Avengers: Endgame Fragmanı