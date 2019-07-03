Rusya, Facebook Libra'yı Engellemeyeceğini Açıkladı

Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexei Moiseev, Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamak için ayrı bir düzenleme yapmayacaklarını açıkladı.

Rusya Facebook Libra'yı Yasaklamayacak!

Hatırlarsınız ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında kripto paralar için yasal düzenlemeler hazırlanması talimatını vermişti. Konu hakkında Alexei Moiseev'den açıklama geldi.

Alexei Moiseev, yakında kripto paralar için yasal bir çerçeve oluşturacaklarını ve Libra’nın da bu çerçeve içinde yer alacağını belirtti ve şunları söyledi: "Libra'yı kimse yasaklamayacak. Çok sayıda özel firma şeffaf ve yasal bir şekilde ICO (kripto para halka arzı) düzenleyebilmenin ne zaman mümkün olacağını soruyor. Kripto paraları kesinlikle regüle edeceğiz ve izin vereceğiz hepsi bu."

Kripto paraların yabancı dövizlerle aynı statüde işlem görüp görmeyeceğinin sorun olduğunu belirten Mossiev, kripto paralar ile mal ve hizmet alım satımının Rusya'da "her zaman yasa dışı" olacağını vurguladı ve "Ruble bizim ulusal paramızdır ve tüm hesaplamalar onunla yapılmak zorundadır" dedi.

Facebook, Libra’nın görece sabit değerli bir kripto para birimi olmasını ve özellikle internet ve sosyal medya platformları üzerinde alışverişlerde yoğun biçimde kullanılmasını hedefliyor. Piyasadaki dijital para birimlerinden farklı olarak geleneksel para birimleri gibi işlem gören Libra’nın kısa sürede yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

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