Samsung'un Uygun Fiyatlı Eski Telefonuna One UI 7 Güncellemesi Geldi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy A54 modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

Samsung Galaxy A54 Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, 2023 yılında satışa sunulan Galaxy A54 modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi yayınladı. 3.5 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme ilk etapta Güney Kore'de sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkeler için de sunulacaktır.

Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.

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