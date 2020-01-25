Samsung Galaxy Fold 2 Ne Zaman Çıkacak? Yeni Detaylar!

Samsung’un 11 Şubat’ta Galaxy S20 ailesiyle birlikte, ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’i duyurması bekleniyor. Ancak şirket bir yandan da geçtiğimiz yılki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’un halefi üzerinde çalışıyor.

Galaxy Fold 2, kavramsal açıdan Motorola Razr’a benzeyen Galaxy Z Flip’in aksine, selefi Galaxy Fold’a benzer bir tasarımla gelecek.

Geçmiş söylentilere bakılırsa, Galaxy Fold 2’nin ekranı katlanmamış haldeyken 8 inç’lik bir ekran elde edilecek. 108MP’lik ana kamerayla gelecek olan telefonun ekranının üzerinde ultra ince bir cam olacak (geçen seneki modeldeki gibi plastik değil). Bunun yanı sıra cihazda bir S-Pen de bulunacak.

İkinci Çeyrekte Tanıtılabilir

Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan Galaxy Fold 2, 5G desteğine de sahip olacak. Son zamanlarda Samsung ile ilgili çok sayıda sızıntı haberi paylaşan XDA Developers’dan Max Weinbach’a göre, Galaxy Fold 2 bu yılın ikinci çeyrek dönemi içerisinde bir yerlerde tanıtılacak (yani Nisan ile Haziran ayları arasında).

Galaxy Fold 2’nin tanıtıldıktan ne kadar süre sonra ve nasıl bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.