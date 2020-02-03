Samsung Galaxy Z Flip İşlemcisi ve RAM Miktarı Belli Oldu

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 serisi ile birlikte Galaxy Z Flip’i tanıtacak. Bugün canlı olarak görüntülenen katlanabilir ekranlı akıllı telefonun özellikleri Geekbench testinde ortaya çıktı. Samsung Galaxy Z Flip işlemcisi ne olacak, Samsung Galaxy Z Flip kaç GB RAM ile gelecek? İşte Galaxy Z Flip hakkında merak edilen detaylar

Samsung’un -eski kapaklı telefonların formunda- katlanan ekranlı telefonu Galaxy Z Flip, 11 Şubat Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. En az Galaxy S20 kadar merak edilen telefonun teknik özellikleri geçtiğimiz haftalarda sızdırılmış, bugün de ilk ön inceleme videosu paylaşılmıştı. Şimdi de Geekbench’de göründü.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Samsung SM-F700N model numarasıyla görünen Galaxy Z Flip’in Qualcomm’un en yeni mobil platformunu kullanmayacağı kesinleşti. Snapdragon 855+ veya 855 işlemciden güç alacak. Bu noktada 855 Plus işlemcinin yüzde 15 daha iyi performans sergilediğini hatırlatmak gerek. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapragon 865’i Galaxy S20 serisi (S20, S20 Plus, S20 Ultra) kullanacak. Android 10 ile gelecek telefon 8GB RAM’e sahip olacak. 6GB veya 12GB RAM’li modelinin olmayacağı tahmin ediliyor.