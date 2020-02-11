Samsung Galaxy Z Flip Türkiye Fiyatı Açıklandı! İşte Fiyatı

Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde tanıttığı yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Flip'in Türkiye fiyatı belli oldu. Gelin hep beraber Galaxy Z Flip'in Türkiye fiyatına ve özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy Z Flip Türkiye Fiyatı

6.7 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Flip'in Super AMOLED ekranı Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan katlanabilir akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy Z Flip'in arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12 MP F2.2 ultra geniş açı + 12 MP F1.8 geniş açı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet F2.4 diyafram açıklığına sahip 10 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

USB-C portu ile gelen cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi /ax teknolojilerine sahip. 3.300 mAh bataryadan beslenen Galaxy Z Flip, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefonun Türkiye fiyatının 13.499 TL olduğu açıklandı. 12 Şubat'ta Samsung'un resmi sitesinde online siparişe çıkacak olan cihaz Mart ayının başlarında satışa sunulacak.

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