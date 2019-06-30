Samsung'un Akıllı Asistanı Bixby’e Kalp Masajı: Bixby Marketplace

Bugüne kadar üretilen akıllı asistanların belki de en kötüsü diyebileceğimiz Samsung Bixby, uzun bir süredir yaşam belirtisi göstermiyordu. Apple gibi şirketlerin iOS 13 güncellemeleri ile birlikte Siri tarzı akıl asistanlar adeta bir insan zekasına erişebildiler. Google Asistan ve Amazon Alexa gibi sanal asistanlar da büyük bir başarı kaydetti. Samsung'un yeni hedefi ise Bixby Marketplace.

Apple kişiselleştirilmiş cihazlarına Siri uygulamalarını atıyor. Neredeyse her Apple sistemi için kullanabileceğiniz Siri, birçok kişinin günlük hayatını da kolaylaştırıyor. Samsung sanal asistan sorununu çözemedi ancak şirket Bixby ile ilgili çalışmalar yürütmekte çok kararlı.

Samsung'un akıllı asistanı Bixby yeni özellikler kazanacak

Bixby ile ilgili en çok şikayet edilen konu, genellikle yapabildiklerinin çok az olması. Bu nedenle kullanıcılar Samsung'a gönderdikleri geri dönüşlerde, sesli asistanın çok daha işlevsel olması talepleri yer alıyor. Şirket bu nedenle Bixby Marketplace, muhtemelen merkezi depo sistemini kullanacak.

Bu merkezi depo sistemleri sayesinde, Samsung Bixby üçüncü parti yeteneklere de sahip olacak. Böylece yapay zeka asistanının yetenekleri çok daha fazla genişletilmiş ve işlevselleştirilmiş hale getirilecek. Ancak henüz tam olarak hangi işlevselliklerin geleceği bilinemiyor. Samsung bu konuda akıllı ev sistemlerini kapsayacak kadar iddialı konuşsa bile, henüz bunun için erken.

Eğer Samsung kısa bir süre içerisinde Bixby sanal asistanında genişletilmiş değişiklikler yapmazsa, muhtemelen sektörün çok gerisinde kalacak. Samsung Bixby sanal asistanını kullanıyorsanız, bu konudaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.