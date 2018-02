Sevgililer Günü'nde Dolandırılmamak İçin Bunlara Dikkat Edin

Sevgililer Günü'ne adım adım yaklaşırken, her zaman olduğu gibi bir taraf "Sevgililer Günü de neymiş yahu bunlar kapitalist sistemin bir oyunu" derken, diğer taraf da "Fena mı canım. Sevgililer Günü'nde aramızdaki sevgi daha da güçleniyor" diyor. Fakat her iki taraf da, içinde bulunduğumuz zamanın da etkisiyle 14 Şubat'ı bir şekilde kutluyor.

Slovakya merkezli siber güvenlik şirketi ESET, kullanıcıların Sevgililer Günü’nde ve öncesinde karşılarına çıkabilecek başlıca aldatmaca yöntemlerini titizlikle sıraladı.

Bilgisayar korsanlarının, 14 Şubat gibi özel günleri seçerek insanların romantizmini paraya dönüştürmenin peşinde olduğunu belirten ESET, internet kullanıcılarının şu dönemde e-mail ya da sosyal medya üzerinden ‘aşk‘ temalı oltalama projelerine maruz kalabileceği konusunda uyarıyor.

Peki, paraları siber suçlulara kaptırmamak için neler yapmalıyız? İşte 6 adımda Sevgililer Günü'nü huzurlu geçirmenin püf noktaları.

1- Fırsatçılara Dikkat Edin

ESET uzmanları, bilgisayar korsanlarının Sevgililer Günü döneminde her zamankinden çok daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Bilgisayarlara zararlı yazılımları daha kolay bulaştırabilmek için çeşitli yollar deneyen siber suçlular, kurbanların merak duygularını tetiklemek için virüs ya da truva atı bulaştırılmış, kutlama kartları, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri kullanıyor.

Bu yolla kişilerin banka şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini kolaylıkla ele geçirdiğini belirten güvenlik uzmanları, kullanıcıların çok dikkatli olması konusunda uyarıyor.

2- Sahte Tebrik Kartları

Sevgililer Günü tebrik kartları sanal dünyada çok rağbet görüyor. Saldırganlar da bunun gayet farkında olduklarından birçok sahte kart ve karta yönlendiği düşünülen linki dolaşıma sokuyorlar. Gerçekte bu linkler, kullanıcıyı bulaşıcı sitelere götürüyor. Siz siz olun tıkladığınız linke çok dikkat edin. Zira tebrik kartı derken, cepteki kredi kartını kaptırabilirsiniz. Bizden söylemesi.

3- İnternet Aramalarına Dikkat Edin

Kurbanlar, BlackHat SEO ya da arama motoru zehirlenmesi olarak tanımlanan tekniklerle sahte veya virüslü sitelere yönlendiriliyor. Bilgisayar korsanları, bu sahte sitelerin "sevgililer günü" ile ilgili kelime aramalarında Google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkmasını sağlıyor. Siz de reklam içerikli olan sitelere tıklayarak, zaman kaybına uğruyorsunuz.

4- Yabancı Sevgili Tuzağı

Özellikle bekarları hedefleyen bu tuzak, en çok kullanılan oltalama yöntemlerinden bir tanesi. Bu dönemde, İngilizce yazılmış yabancı isimli ve yalnız olduğunu söyleyen kadınlardan şu tarzda bir mesaj görürseniz şaşırmayın:

"Hello Dear, how are you today, i hope your doing fine over there. my name is miss georgeline and i am single. I come across your profile today at and its my pleasure and interesting sending mail to you as a new friend. Yours georgeline"

Bu şekilde bekar kullanıcı kendilerine çeken bilgisayar korsanlar, daha sonra acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip karşı taraftan nakit para istiyor. Siz siz olun böyle mesajlara kesinlikle cevap vermeyin.

5- Özel Bilgilerinizi İsteyen Uygulamalara Dikkat

Dikkat etmeniz gereken tek tehdit türü zararlı yazılımlar değil. Sevgililer Günü ile ilgili çeşitli sosyal ağlara bağlanan ve kullanıcıların romantik duygularına hitap ederek özel bilgilere erişim sağlama amacı olan birçok uygulama var. Uygulamalara erişim izni verirken hangi bilgilerinize erişmek istendiğine dikkat edin.

6- Güvenlik Yazılımı Kullanın

Tüm bu tuzaklardan korunmak için e-postalarınıza basit bir spam filtresi, sıkı kişisel güvenlik duvarı ayarları ve güncel güvenlik yazılımları kullanmayı ihmal etmeyin.

