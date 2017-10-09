Siber Suçlular Amazon'u Bitcoin Üretmek İçin Hackledi

Geçtiğimiz günlerde Amazon hackelendi. Sanırım haber bununla ilgili olsa çok sıkıcı olurdu. Ama şöyle ki hackerlar ele geçirdikleri sistemden bilgi ya da para çalmadı. Siber saldırının amacı teknoloji devinin server’larını kullanmaktı.

Peki hackerlar sızdıkları cihazların gücünden ne için yararlandı dersiniz? Cevap veriyorum: Bitcoin üretmek için. Evet azimli siber suçlular, sızdıkları sistemin datasına elini bile sürmedi, onun yerine Amazon’un server’larıyla iki büyük çok uluslu firmanın server’larına sızdı. Bilgisayarları köle gibi kullanan siber saldırganlar, yasa dışı Bitcoin üretti.

Bugün itibarıyla 4 bin 600 doların üzerinde değere sahip Bitcoin, uğruna cinayetlerin işlendiği, dolandırıcılıkların gerçekleştirildiği bir unsura dönüştü. Hatta düğünlerde gelinle damada Bitcoin takıldığını bile gördük. Malum para sanal olunca saldırıların da bu kanaldan gelmesi kaçınılmaz oluyor. Bu gidişle Bitcoin polisleri de ürer benden söylemesi.