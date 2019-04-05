Skype'ta Aynı Anda 50 Kişiyle Video Konferans Yapabileceksiniz

Skype'ta geçtiğimiz aydan bu yana test aşamasında olan 50 kişiyle video konferansı artık resmi bir özellik haline geldi. Bundan böyle arkadaşlarınızla oluşturduğunuz grupları 50 kullanıcıya kadar genişletebileceksiniz.

Daha önceden maksimum 25 kullanıcıyla video konferansı yapmanıza izin veren Skype, bu özelliğini iki katına yükseltti. Artık halihazırda kurulmuş olan bir Skype grubuna katılabilir veya arkadaşlarınızla yepyeni gruplar oluşturabilirsiniz. Ayrıca gruba katılan her kullanıcının rahatsızlık oluşturmaması için bildirim sesleri susturulmuş durumda.

50 kişiye kadar görüntülü konuşmaya ve böylelikle geniş çaplı toplantılar yapmaya izin veren Skype'ın bu alanda FaceTime ile yarıştığı biliniyor. Özellikle iOS ve Mac kullanıcılarını da kendine çekmek isteyen Skype, tüm platformlar için yeni özelliğini sunmuş durumda. Ayrıca uygulamanın son zamanlarda yaptığı video yenilikleri de gözden kaçmıyor.

Arkadaşlarla oluşturulan video sohbetleri için arkaplanı bulanıklaştırma seçeneğinin yanı sıra dahili arama kaydı yapmaya da izin veren Skype, artık güncellenmiş bir bildirim paneline sahip. Grubunuzu 50 kişiye tamamlamak için farklı bir gruba davet isteği gönderebileceğinizi de hatırlatmak gerekiyor.