Skype Web Sürümü Yenilenen Yüzü ile Karşınızda!

Dünyada en çok kullanılan sesli ve görüntülü iletişim servislerinden biri olan Skype'ta şu sıralar bir heyecan hakim. Microsoft, yenilenen Skype Web'i tüm kullanıcıların kullanımına sundu.

Sizler için Skype Web'e yeni gelen özellikleri derledik. Skype Web'e damga vuran özelliklerden birisi HD video araması ve arama kaydı. Skype Web'de artık HD video araması ve arama kaydı yapabileceksiniz. Skype Web'e yeni gelen bir diğer özellik bildirimler panelinde bulunuyor. Mesajlarda biri sizi etiketlerse veya mesajınızı alıntı yaparsa yenilenen bildirim panelinde otomatik olarak görebileceksiniz.

Microsoft'un yeni getirdiği özellik sayesinde geçmiş mesajları ve medyaları bulmak da kolaylaştı. Yeni arama paneli sayesinde mesajları kolaylıkla arayabilir ve geçmişteki medyaları tek bir pencere üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Yeni gelen özellikleri deneyebilmeniz için yapmanız gerekenler oldukça basit. Windows 10 veya MacOS 10.12 sürümünde bir bilgisayara sahip olmanız. Ardından Google Chrome veya Microsoft Edge’nin en güncel sürümünü kullanmanız gerekiyor.

Skype tarafından yapılan açıklamalarda " Skype her zaman insanları bir araya getirme konusunda öncü olmuştur. Yüz milyonlarca kullanıcılı küresel topluluğumuza bağlanma ve onları daha yakın hissetme ve birlikte daha fazlasını başarmalarını sağlayarak güçlendirme fırsatını sürdürmeye devam ediyoruz. Skype Web'i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verildi.