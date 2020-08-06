Bakan Soylu Açıkladı: Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı?

Ülkemizde özellikle normalleşme dönemi ile birlikte yeni tip koronavirüs vaka sayılarında ciddi artış yaşandı. Peki, artan vaka sayıları nedeni ile sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek mi?

Ülkemizde normalleşme dönemi ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında tekrar ciddi oranda artış yaşandı. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaması nedeni ile vaka sayıları artmaya devam ediyor. Günlük vaka sayılarının tekrar 1000'in üzerine çıkması ile birlikte akıllarda sokağa çıkma kısıtlamalarının gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soru oluştu. Peki, sokağa çıkma kısıtlamaları olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" şeklinde konuştu. Bakan Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma kısıtlamaları gelmeyecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa'da dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği değerlendirmesi var. Aynı durumla bizle karşılaşmayalım. Bundan 3 ay öncesiyle karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimiz düşmektedir" dedi.

Bakan Soylu, "Sağlık Bakanımızla oturduk, saatlerce değerlendirme yaptık. Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selameti açısından bize bu salgın korona mazeret üretmemeli. Onun için hepimiz dikkat etmeliyiz. Evlerden çıkamadığımız günleri, yaşlılarımızın mahzunluklarını hep beraber yaşadık. Esnafımızın dükkanlarını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek büyük bir sorun teşkil eder" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 5 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 236.112 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.784'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 219.506 olarak açıklandı.