Sonic The Hedgehog Filminin Vizyon Tarihi Ertelendi

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir poster sonrası Sonic filmi gündeme gelmiş ve Sonic karakteri üzerinde film çekileceği iddia edilmişti. Bu poster doğrulandı ve Sonic filmi için çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Sonic The Hedgehog isimli filmin posterinde bildiğimiz Sonic karakterinden daha farklı bir animasyon bulunuyordu. Oyunu pek çok defa oynamış kişilerin hayal kırıklığına düştüğü bu durum sonucunda yönetmen Jeff Fowler da karakterin görünüşünde değişiklik olması gerektiğini söyledi. Ancak gelen tepkiler sonucunda karar değiştiren Fowler, Sonic'i tekrar tasarlamayı planlıyor.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 Mayıs 2019

Sonic The Hedgehog projesini sil baştan alan film yönetmeni, karaktere bağlı olarak vizyon tarihinde gecikme yaşanacağını duyurdu. Daha önce Kasım 2019’da yayınlanması planlanan filmin yeni vizyon tarihi ise 14 Şubat 2020 olarak belirlenmiş. Ayrıca vizyon tarihindeki değişikliğin bir diğer sebebi olarak da karakter tasarımındaki değişikliğin köklü olacak olması gösteriliyor.

Bugüne kadar çekilen video oyun filmlerinin nadiren iyi performans gösterdiğini kabul etmek gerekiyor. Fakat Sonic The Hedgehog filmiyle beklentileri yüksek tutan stüdyo ekibi, Sonic'in yeniden tasarımının nasıl görüneceğine dair bir bilgi paylaşmadı ancak video oyundan tanıdığımız karakteri görme şansımız yüksek.