Sonic The Hedgehog Filminin Vizyon Tarihi Ertelendi

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir poster sonrası Sonic filmi gündeme gelmiş ve Sonic karakteri üzerinde film çekileceği iddia edilmişti. Bu poster doğrulandı ve Sonic filmi için çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Sonic The Hedgehog isimli filmin posterinde bildiğimiz Sonic karakterinden daha farklı bir animasyon bulunuyordu. Oyunu pek çok defa oynamış kişilerin hayal kırıklığına düştüğü bu durum sonucunda yönetmen Jeff Fowler da karakterin görünüşünde değişiklik olması gerektiğini söyledi. Ancak gelen tepkiler sonucunda karar değiştiren Fowler, Sonic'i tekrar tasarlamayı planlıyor.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76