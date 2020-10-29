Sony PlayStation 5 İçin Yeni Stüdyolar Satın Alabilir

Microsoft'un Xbox Series X oyun çeşitliliğini arttırmak için uzun bir zamandır aktif olarak sahada olduğu zaten biliniyordu ancak Sony cephesinden bu gibi ataklara rastlamak pek mümkün olmamıştı ancak şirket tarafından gelen bir açıklama bunun ilerleyen günlerde çok net bir şekilde görülebileceğini gösterdi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Sony PlayStation 5 oyunlarının çeşitliliğini arttırmak için yeni stüdyolar satın alma fikrine sıcak bakıyor.

Sony PlayStation 5 İçin Yeni Stüdyolar Satın Alma Fikrine Sıcak Bakıyor

Sony oyunları ile ilgili son derece iyi bir performansa sahip olduğundan ötürü senelerce en çok tercih edilen oyun konsollarına sahip oldu. Microsoft'un Xbox serisi ise oyuncuların ulaşabileceği video oyunlarının büyük bir kısmına sahip olamaması nedeniyle yıllarca göz ardı edilen bir seri oldu. Microsoft, Series X için de bu durumun yaşanmasını engellemek için aylardır oyuncuların Xbox serisine sıcak bakmamasının en önemli nedeninin üzerinde duruyor ve bu sorunu ortadan kaldıracak hamlelerde bulunuyor.

Microsoft, son yıllarda bir düzineden fazla oyun stüdyosu satın aldı. Şirketin en son satın aldığı stüdyo şimdiye kadar satın aldığı stüdyolara kıyasla en büyük stüdyo oldu. Xbox, ZeniMax'ı 7,5 milyar dolara satın aldı ve bu da Bathesda Softworks, id Software, Arkane Studios ve diğer yan kuruluşlara da sahip oldu. Şirketin bu stüdyolarla ilgili paylaştığı bir plan olmasa da şirketin çoğunlukla Xbox serisine odaklanması bekleniyor.

Sony, kendisinin en büyük rakibi Microsoft'un durumu tersine çevirme girişimlerine rağmen PlayStation 5 ön sipariş sırasında son derece başarılı bir performansa sahip oldu. Sony PlayStation 5'i ön siparişe açtığı ilk 12 saatte PS4'ün ilk 12 haftasından daha fazla konsol satmayı başardı. PlayStation topluluğu görünüşe bakılırsa yeni nesil oyun konsolu ile çok fazla ilgileniyor.

Şirket her ne kadar Microsoft kadar müşterileri satın almaya teşvik etmese de SIE (Sony Interactive Entertainment) CEO'su Jim Ryan'ın Reuters ile yaptığı röportaja göre oyun konsoluna getirilmesi istenen özel oyunlar için büyük bir talep varsa bu gelecekte mümkün hale gelebilir. Şirketin şu ana kadar büyük bir anlaşma düşündüğüne dair hiçbir bulgu yok ancak Microsoft'un ZeniMax'i satın alması ile attığı büyük adım göz önünde bulundurulduğunda Sony PlayStation 5 için büyük bir hamle yapabilir.