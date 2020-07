Spotify Değişiyor! İşte Yeni Tasarım

Spotify, masaüstü, mobil tüm platformlarda bulunmasıyla en çok tercih edilen müzik dinleme servisi. Dünya genelinde en çok kullanılan uygulama ve servislere gelecek yeni özellikleri önceden keşfederek paylaşan Jane Manchun Wong, Spotify masaüstü uygulamasının yeni arayüzünü paylaştı. İşte Spotify’ın yeni kullanıcı arayüzü

Spotify hem telefon hem de bilgisayar (masaüstü ve web) kullanıcılarının favori müzik dinleme uygulaması. Online müzik akış servisi, sürekli olarak güncellenerek yeni özellikler kazanıyor. Son olarak tam-gerçek zamanlı şarkı sözleri ve video klip özelliğinin geleceğini duyurdular ve Spotify Duo adında çiftlere özel yeni bir paketi kullanıma sundular. Çok yakında da yeni arayüzü açacaklar. Masaüstü uygulamasının yeni tasarımını ortaya çıkartan isim uygulama ters mühendisi Jane Manchun Wong.

