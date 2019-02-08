Spotify Reklam Engelleme Kullananları Tamamen Banlayacak

Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi üzerinde değişiklik yapan Spotify, reklam engelleyici kullananların hesaplarını kapatacağını belirtti. Reklam engelleme kullananların anında engelleneceği ve hesaplarının tamamen kapatılacağı aktarıldı.

Spotify, reklam engelleme kullananları tespit etmek için uzun süredir çalışıyordu. Ağustos ayında Spotify’ın sözcüsü, “Müzik yayınlarının yapay manipülasyonlarını tespit etmek, araştırmak ve bunlarla ilgilenmek için çeşitli ölçüm yöntemleri” geliştirdiklerini dile getirmişti. Keza geçtiğimiz mart ayında ücretsiz Spotify kullanıcılarının yüzde 2’sine denk gelen 2 milyon kullanıcının hesaplarının, reklam engelleyici kullanılması sebebiyle engellendiği duyurulmuştu.

Modifiye edilmiş hesaplara yönelik daha sert önlemler alacağına dair uyarılar yapmaya başlayan Spotify, Kullanım Şart ve Koşulları metninde yaptığı değişiklikleri kullanıcılarına elektronik posta yoluyla göndermeye başladı. Yeniliklerin 1 Mart tarihinden itibaren başlayacağının altı çizilirken, bu tarihten sonra reklam engelleme kullananların kati suretle uzaklaştırılacakları ifade edildi.

1 Mart tarihine kadar kullanıcılarına gerekli hatırlatmaları yapacağını duyuran Spotify, bu tarihten sonra reklam engelleme kullanan kişileri uyarı olmadan tamamen sistemden uzaklaştıracağının altını çizdi. Yani 1 Mart tarihinden sonra eski usul Spotify reklam engelleyicileri kullananlar anında tespit edilecek ve hesapları kapatılacak.