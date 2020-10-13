Spotify Kapanmıyor: Türkiye'de Temsilcilik Açacak!

RTÜK bildiğiniz üzere Spotify'a lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle 72 saat süre tanımıştı. Spotify'ın RTÜK ile anlaşma sağladığı ve ülkemizde temsilci açacağı bilgisi geldi. Spotify ile RTÜK arasında yaşananlar haberimizde.

Sabah gazetesinden Burak Çelik'in aktardığı habere göre, RTÜK yetkilileri, Türkiye'de temsilciliği olmayan İsveç merkezli Spotify'ın Stockholm'deki birimiyle temasa geçti ve şirketten olumlu geri dönüş aldı. Spotify yayın lisansını alacak.

Ayrıca Türkiye'deki pazar payını kaybetmek Spotify Türkiye'de temsilcilik de açacak.

RTÜK geçtiğimiz gün lisans başvurusu yapmayan platformlar için bir uyarı yayınladı. Yayınlanan uyarıda Spotify başta olmak üzere toplam 4 platforma 72 saat süre verildiği açıklanmıştı.

RTÜK açıklamasında şunları söylemişti:

"İnternet Ortamından Yayın Lisansı Almadan Yayın Hizmeti Yapıldığı Tespit Edilen URL Adresleri

www.medyaporttv.com www.paylasfm.com https://open.spotify.com https://www.foxplay.com.tr

Yukarıda belirtilen internet sitelerinin; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, İhtar olunur."