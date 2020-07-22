Spotify Video İle Dinleme Özelliği Yayınlandı! İşte Detaylar

Çevrimiçi müzik platformları içerisinde önemli bir yere sahip olan Spotify video ile dinleme özelliği aldı. Normal şartlarda birçok podcast sadece sesten oluşuyordu. Fakat platform muhtemelen kullanıcılara kulak verdi ve video ile izleme özelliğini getirdi. İşte konuyla ilgili merak ettiğiniz bütün detaylar.

Spotify platformu denilince genellikle herkesin aklına sadece seslerden oluşan podcastler geliyor. Mesela YouTube kendi çevrimiçi müzik platformu olan YouTube Music ile ilgili videolu izleme özelliğini uzun bir süredir sunuyordu. Spotify tarafından geliştirilen bu yeni özelliğin biraz geç kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de kullanıcıların gönlünü kazanmak için hiç geç değil.

Spotify video ile dinleme özelliği her yerde yayınlandı

Spotify firması podcast yayıncılarının görüntülü yayın yapmalarını sağlayan yeni bir özellik sundu ve bunu aktifleştirildi. Herhangi bir tıklama işlemi yapmadan podcastleri otomatik olarak görüntülü dinleyebilirsiniz. Bunun için herhangi bir şart da istenmiyor.

Şirket cihazında podcast açıkken başka işlerle uğraşan kişileri de unutmadı. Yayın devam ederken acil bir işiniz çıkar veya başka bir şeylerle uğraşmak isterseniz ses arka planda çalmaya devam edecek. Böylece hem podcast hem de video keyfiniz bölünmemiş olacak.

Ücretsiz ve premium kullanıcılar için çok rahat bir şekilde tercih edilebilecek video podcast özelliği, her ülke ve bölgede kullanabilecek. Bunun için tek şart bulunduğunuz bölgede podcast yayınlarının desteklenmesi. Peki sizce Spotify tarafından getirecek bu yeni özellik kullanıcı memnuniyeti sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.