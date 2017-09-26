Star Trek: Discovery Dizisi Alışılmadık Şekilde Başladı

Star Trek: Discovery serisi dün (25 Eylül 2017) yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk iki bölümü, Netflix üzerinden Uzay Yolu severlerle buluştu.

Ancak, Star Trek: Discovery, o bildiğimiz Uzay Yolu klişelerinin oldukça dışında gelişen bir dizi. CBS ve Netflix ortaklığında hazırlanan yeni Star Trek dizisi, Yıldız Konfederasyonu'nun daha önce görmediğimiz detaylarını gözler önüne seriyor.

Dizide daha önce Uzay Yolu maceralarından tanıdığımız, gözlerimize aşina olan pek çok kahramanı göremiyoruz. Onların yerine, nesiller boyunca gelişmiş ve yenilenmiş benzer karakterlerine rastlamamız mümkün olabiliyor.

Eleştirmenler, Star Trek: Discovery dizisini hem yenilikçi hem de oldukça klişe olarak eleştirdiler. Kısaca dizi, henüz kendine ait bir zemine yerleşememiş gibi duruyor.

Yayınlanan her iki yeni bölümün de oldukça ağır ilerlediğine dikkat çeken eleştirmenler, yeni Uzay Yolu yıldız gemisi USS Shenzhou'nun daha önceki Atılgan tiplemelerinden farklı bir araç olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Öte yandan, Yıldız Konfederasyonunun daha önceden alıştığımız yapısının da tamamen değişmiş olması, izleyenleri ikiye bölmüş durumda.

Dizide yaşanan gelişmeler bir sonraki bölüm hakkında çeşitli fikirler ve teorileri hızla yerle bir edebiliyor. Kısaca ne olacağını kestirebilmek mümkün olamıyor.

Eğer diziyi seyretmeye başladıysanız, sezon boyunca şok edici gelişmelere hazırlıklı olmanız gerektiğini hemen anlayacaksınız.