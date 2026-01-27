En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 6 Yıllık Oyun İlk 5'te

Steam'de en çok satılan oyunlar, SteamDB tarafından yayınlanan yeni verilerle birlikte belli oldu. 20-27 Ocak tarihlerini kapsayan bu verilere göre 2025'in sonlarına doğru tam sürümü yayınlanan hayatta kalma oyunu zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Battlefield 6'nın ilk 20'de bile yer almaması ise oyuna olan yoğun ilginin sona erdiğini gösteriyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (20-27 Ocak 2026)

Steam'de 20-27 Ocak tarihleri arasında en çok satılan oyunların başında Arc Raiders geldi. Bu oyun oldukça uzun bir geliştirme sürecinden geçti. Doğru adımlarla birlikte piyasaya sürülmesi sayesinde kısa süre içinde büyük bir popülerlik elde etti. Bu da önce 2025'in en çok konuşulan oyunu Battlefield 6'yı, daha sonrasında ise tüm oyunları satış miktarı açısından geçmesini sağladı.

Listenin ikinci sırasında Forza Horizon 6 konumlandı. Üstelik bu oyunun henüz yayınlanmamasına rağmen mümkün oldu. Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile birlikte gelecek oyunun 19 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Standart sürümün yanı sıra deluxe versiyonu da mevcut.

EA Sports FC 26, en çok satılan üçüncü PC oyunu oldu. Satış miktarı ile Steam'e damgasını vuran futbol oyununda Türkçe spiker desteği de bulunuyor. En güncel takımların ve liglerin bulunduğu oyunun Steam incelemeleri "karışık" durumda. Detaylara indiğimizde 8.298 incelemeden sadece yüzde 46 kadarının olumlu olduğunu görüyoruz.