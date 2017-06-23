Prison Simulator, Android cihazlarda oynanabilen hapishane simülasyonu (simülatörü) oyunu.

Erkan Calp - 8 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Prison Simulator, Android platformuna özel çıkış yapan hapishane simülasyonu oyunu. Son derece tehlikeli, ömür boyu hapis cezası verilmiş mahkumların yattığı hapishanede müdür pozisyonunda görev aldığımız oyunda tüm işlerden biz sorumlu tutuluyoruz.

Son derece detaylı, kaliteli görseller sunan hapishane simülatörü oyununu benzerlerinden ayıran birçok noktası bulunuyor. Hapishane müdürü olarak ilk görevimiz; mahkumların kabulü. Hapishanemize getirilen mahkumlar arasından seçim yapmak için fazla zamanımız yok. Kısa sürede bilgilerine bakıp hapishanemizde yatıp yatmayacaklarına karar vermemiz gerekiyor. Akabinde mahkumların odalarını, çalışacakları yerleri ayarlıyoruz. Tüm işleri çok kısa sürede tamamlamamız gerekiyor. Görevleri tamamladıkça hapishanemiz büyüyor, daha fazla tanınmaya başlıyor.

Oyunun beğenmediğim tek kötü tarafı; Türkçe dil desteği sunmaması oldu. Görevler üzerinden ilerlediğinden başlangıç seviyesinde de olsa İngilizceniz yoksa ne yazık ki oyundan zevk alamayacağınızı söylemem gerek.