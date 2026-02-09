Rust, Sea of Thieves ve Dahası! Popüler Oyunların Fiyatları Düştü

Steam'de oyuncuların karşısına yeni etkinlikler çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce 2K yayıncı indiriminin başladığı platformda aradan yalnızca birkaç saat geçmesinin ardından şimdi ise PvP Festivali başladı. Bu kampanyayla birlikte Rust, Sea of Thieves, DayZ ve Squad gibi popüler oyunların fiyatları düştü. İşte indirimli fiyat listesi!

Steam'de PvP Festivali Başladı

PvP (Player vs Player) türündeki birçok oyun, etkinliğe dahil edildi. 2023'te piyasaya sürülen Mortal Kombat 1, yüzde 80 ile fiyatı en fazla düşen yapım oldu. Öyle ki 49,99 dolar (2 bin 179 TL) yerine 9,99 dolara (435 TL) satılıyor. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan Mortal Kombat 1'de dilediğiniz karakteri seçip bu karakterin kendine özgü kombo ve özel hareketlerini kullanarak rakibi alt etmeye çalışıyorsunuz.

2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana en çok oynananlar arasında yer alan Rust ise yüzde 50 indirimle 18,99 dolardan 9,49 dolara düştü. En iyi hayatta kalma oyunlarından biri olan Rust, aynı zamanda en zor oyunlardan biri. Çünkü oyuncular oyuna resmen çıplak başlıyor. Bununla birlikte taş ve meşale dışında hiçbir şeye sahip olmuyor.

Öte taraftan oynayanların büyük çoğunun olumlu yorum yaptığı Sea of Thieves da Steam'deki PvP Festivali kapsamında indirime girdi. Normalde 27,99 dolara (bin 220 TL) satılan oyun, 13,99 dolara (610 TL) düştü. Yani yüzde 50 oranında ucuzladı.

Özellikle deniz ve gemiyi seviyorsanız Sea of Thieves'a bir göz atabilirsiniz. Yapımda bir korsan olup geminizle açık denizlere yelken açıyor ve haritadaki görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Tabii bunları tep başınıza değil, takımınızla birlikte yapıyorsunuz. Elbette bu sırada rakipleriniz de boş durmuyor.

Steam'de PvP Festivali ile indirime giren oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada kampanyanın 19 Şubat'ta sona ereceğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.