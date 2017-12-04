Stranger Things'in 3. Sezonu Yolda! Yeni Sezonda Bizleri Neler Bekliyor?

Netflix imzalı Stranger Things, ilk bölümünden itibaren kendine özel bir hayran kitlesi yaratmayı başardı. 80'lerde geçmesi ve dönemin kült yapımlarına selam çakması, dizinin fenomen olmasındaki en önemli etkenlerden sadece ikisi. Tabii, oyuncu kadrosunu söylemiyorum bile. Boyları küçük olsa da oyunculukları dev olan beş harika çocuk, kısa zamanda gönüllerde taht kurmayı başardı. Netflix’ten gelen son açıklamaya göre, dizinin üçüncü sezonu da kesinleşti. Peki, bizleri yeni sezonda neler bekliyor?

Son dönemde Black Mirror, House of Cards, Narcos ve Punisher gibi yapımlarla çevrimiçi dizi sektörünün öncüsü haline gelen Netflix'in en beğenilen şaheserlerinden bir tanesi de 2016 yılında hayatımıza giren Stranger Things. 80'ler gibi malzemenin bol olduğu bir dönemde geçen dizi, birinci ve ikinci sezonunda beklentileri karşılamış ve kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı.

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Netflix, Stranger Things hayranlarının beklediği müjdeyi nihayet verdi ve dizinin üçüncü sezonunun onaylandığını duyurdu! Yani bizim çocuklar gelecek yıl da maceranın dibine vuracak!

Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden başladıklarını ifade eden dizinin yapımcıları Shawn Levy ve Dan Cohen, “Duffer kardeşler (dizinin yönetmenleri) hayranlarına istediklerini verme konusunda çok zekiler ve bu yüzden karakterlerin güçlü yanlarını öne çıkarıyorlar. Yeni sezonda da bu güçlü yönleri gösterecekler" ifadelerini kullandı.

Dizi ile ilgili birçok teorinin ortaya atıldığını belirtelim. Dizinin yeni sezonda zaman atlayacağı ve çocukların liseye geçecekleri düşünülüyor. Bir başka teori ise oldukça ilginç. Zira Eleven'ın Demogorgon'la olan bağlantısının göründüğünden daha derinde olabileceğini öne sürüyor. Kısacası Demogorgon'un Eleven olduğu sanılıyor! Teori ile ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Shawn Levy, Eleven'ın tek olmadığını ve Eleven dışında da başka yeteneklere sahip çocukların diziye katılabileceğini söylüyor. Dolayısıyla üçüncü sezonun ana teması da bu diğer çocukları bulmak üzerine kurulu olabilir. Her sezon birbirinden ayrı bir hikayeye sahip olsa da tüm serinin aslında birbirine bağlı olduğunu söyleyen Dan Cohen, bu durumun Star Wars ya da Harry Potter gibi film serileriyle benzerlik taşıdığını söyledi.

Bununla birlikte Stranger Things, Netflix’e gelmeden önce birçok kanal tarafından reddedilmiş ve tutma ihtimali çok düşük görülmüş. Şimdi geldiği noktayı görünce red kararı verenlerin yüzlerini merak etmiyor değilim.

Stranger Things'in üçüncü sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı, ancak yakın bir zamanda detayların gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.