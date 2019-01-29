Stres Seviyesini Saç Telinden Ölçüyorlar

Japon araştırmacılar, insanların stres seviyesini ölçmek amacıyla farklı bir yöntem geliştirdi. Uzmanlar, sadece birkaç saç teli kullanarak insanların stres düzeyini ölçebiliyor.

Shiga Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Doçent Dr. olarak görev yapan ve tıp alanında çalışan Masako Ohira liderliğindeki ekip, geliştirdikleri yeni teknik sayesinde insan vücudundaki stres derecesini saç telinden ölçebiliyor.

Uzmanlara göre, insan vücudunda stres hissedildiğinde bir hormon salgılanıyor ve saçlar bu hormonu tutma eğiliminde oluyor. Özel bir kimyasal yardımıyla bu hormonu laboratuvar ortamına taşımayı başaran araştırmacılar, hormonun konsantrasyonlarını ölçtü.

Yaptıkları çalışmalarda başarılı sonuçlar elde eden ekip, keşfettikleri yeni yöntem sayesinde aylık bir santimetrelik saç büyüme hızına dayanarak, 6 ay öncesine kadar insanların ne zaman ve ne kadar stres yaşadığını belirleyebileceklerini bildirdi.

Elde edilecek bulguların stres kontrollerini kolaylaştıracağını düşünen ekip, buldukları yeni metod ile iş yerleri vb ortamlardaki stresin azaltılmasına katkı sağlamak istiyor.