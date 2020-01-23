Stresin Saçları Nasıl Beyazlattığı Bilimsel Olarak Açıklandı

Stresin saçları beyazlattığı zaten bilinen bir gerçek olmasına rağmen, Harvard Üniversitesinde görevli bir grup bilim insanı, beklenmedik tespitler yaptılar. Kısa süreli bir araştırma sonrasında stresin saç beyazlamasına nasıl sebep olduğu gün yüzüne çıkarıldı.

Bilim dünyası, saçların beyazlamasının yaşlanma ile ilgili olduğunu çok uzun süredir biliyordu. İnsan bedeni yaşlandıkça, saçlara rengini veren pigmenler ölüyor ve ortaya beyaz saçlar çıkıyordu. Bunun yanı sıra stresin saçların beyazlamasına yol açtığı biliniyor; ancak tam olarak stresin beyazlamaya nasıl sebep olduğu açıklanamıyordu. Daha önce yapılan bilimsel çalışmalar, stresin yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve pigmentlerin ölümüne yol açtığı şeklinde açıklamalar yapıyordu.

Harvard'da yapılan araştırmaysa beynimizin strese karşı kavga et-kaç tepkisi (fight or flight response) vermesinin, saçları beyazlattığı bilimsel olarak ortaya konuldu. Bilim insanları, bu türde bir stres yaşadığımızda, saçlarımıza rengini vermekten sorumlu nöronların etkilendiğini ve görevlerini yapamaz hale geldiklerini keşfettiler.

Nature dergisinde yayınlanan makalede araştırmacılar durumu şöyle açıkladı: "Çalışmamız, akut stresin neden olduğu nöronal aktivitenin somatik kök hücrelerin hızlı ve kalıcı bir kaybına neden olabileceğini göstermektedir ve somatik kök hücrelerin bakımının organizmanın genel fizyolojik durumundan doğrudan etkilendiği bir örneği göstermektedir."

Araştırmacıların bunu ortaya çıkarmakta kullandıkları yöntem ise biraz olsun üzücüydü: Bir laboratuvar faresini fiziksel şiddet, psikolojik sınırlama ve psikolojik stres durumlarında gözlemlediler. Sonucunda ise farenin beyazlaşmaya maruz kaldığını tespit ettiler.

Saçlar neden beyazlar?

Yayınlanan makalede evrimsel süreçte saç beyazlamasının rolüne de değinildi. Beyaz saçların ya da tüylerin, insan ve hayvan dünyasında yaşlılığa işaret olduğu aktarıldı. Beyaz saçlar ve tüyler hem yaşlılığı hem de tecrübeyi gösteriyordu.

Stresten kurtulmayı başaran bir canlı ise tecrübelerinin arasına yenilerini kattığında, toplumsal olarak bu tür beyaz saçlardan yarar sağlayabiliyordu. Bu durumun avanjlar yaratmasının, evrimsel süreç içerisinde saç beyazlamasının yer edinmesini sağladığı aktarıldı.