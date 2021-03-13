Şubat 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Belli Oldu

Şubat 2021 en çok indirilen mobil oyunlar duyuruldu. Peki, 2021 yılının şubat ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Listenin ilk sırasında Join Clash 3D yer almayı başardı. Join Clash 3D, ocak ayında da ilk sırada yer almıştı. Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye dair detaylar haberimizde.

Şubat 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre şubat ayında en çok indirilen mobil oyun Join Clash 3D oldu. Supersonic tarafından geliştirilen oyun, ocak ayında da ilk sırada yer almayı başarmıştı. Son dönemin en popüler oyunu, geçtiğimiz ay dünya genelinde 27 milyon kez indirildi. Join Clash 3D, toplam indirme sayısının yüzde 36,5'ini Hindistan'dan, yüzde 6,5’ini Brezilya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 24,4 milyon indirme sayısı ile High Heels yer aldı. Zynga tarafından geliştirlen ve kısa süre içerisinde popüler olan mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 23,3’ünü Hindistan'dan, yüzde 20,3'ünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Lion Studios tarafından geliştirilen Girl Genius isimli yapım, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dördüncü sırada PUBG alternatifi Garena Free Fire yer alırken beşinci sırada ise InnerSloth tarafından geliştirilen Among Us konumlandı. Among Us, ocak ayında en çok indirilen mobil oyunlar listesinde ikinci sırada yer alıyordu. Oyunun indirme sayısında düşüş yaşadığını görüyoruz. Listenin tamamı şu şekilde:

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