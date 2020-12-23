Project Makeover, güzellik-bakım dekore etme temalı 3’lü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Oyunda hayallerindeki kadın olmaya çalışan insanlara yardım ediyorsunuz. Müşterilerinizi son moda kıyafetlerle giydiriyor, trend makyajlarla güzelliklerine güzellik katıyor, evlerini dekore ediyorsunuz. Moda temalı, animasyonların dikkat çektiği yüksek kalitede grafiklere sahip bir makyaj oyunu bizlerle. Mobilde popüler makyaj bulmaca oyununu henüz oynamadıysanız tavsiye ederim. Project Makeover App Store’dan ücretsiz indirilebilir!

Project Makeover İndir iOS

Project Makeover, kız çocuğunuz, kız kardeşiniz veya arkadaşınız için indirebileceğiniz mobil oyunlardan biri. Makyaj, güzellik, ev dekore etme üzerine rengarenk görsellere sahip bir bulmaca oyunu Project Makeover. Project Makeover’da birçok işi kendi başınıza yapıyorsunuz. Çok sayıda şık kıyafetler ve bakım ürünleriyle müşterilerinize bambaşka bir görünüm kazandırıyor, onları düşlerindeki kadınlar yapmak için uğraş veriyorsunuz. Oyunda hiçbir şeyi beğenmeyen müşteriler dışında egoist moda ikonları, entrikacı asistanlar gibi başka karakterler de var.