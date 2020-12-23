Project Makeover Apple App Store'da! Popüler makyaj bulmaca oyununda sizi birçok iş bekliyor.
Project Makeover, güzellik-bakım dekore etme temalı 3’lü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Oyunda hayallerindeki kadın olmaya çalışan insanlara yardım ediyorsunuz. Müşterilerinizi son moda kıyafetlerle giydiriyor, trend makyajlarla güzelliklerine güzellik katıyor, evlerini dekore ediyorsunuz. Moda temalı, animasyonların dikkat çektiği yüksek kalitede grafiklere sahip bir makyaj oyunu bizlerle. Mobilde popüler makyaj bulmaca oyununu henüz oynamadıysanız tavsiye ederim. Project Makeover App Store’dan ücretsiz indirilebilir!
Project Makeover İndir iOS
Project Makeover, kız çocuğunuz, kız kardeşiniz veya arkadaşınız için indirebileceğiniz mobil oyunlardan biri. Makyaj, güzellik, ev dekore etme üzerine rengarenk görsellere sahip bir bulmaca oyunu Project Makeover. Project Makeover’da birçok işi kendi başınıza yapıyorsunuz. Çok sayıda şık kıyafetler ve bakım ürünleriyle müşterilerinize bambaşka bir görünüm kazandırıyor, onları düşlerindeki kadınlar yapmak için uğraş veriyorsunuz. Oyunda hiçbir şeyi beğenmeyen müşteriler dışında egoist moda ikonları, entrikacı asistanlar gibi başka karakterler de var.
- Kıyafetler arasından seçim yaparken zorlanacaksınız! Mükemmel görünümü yaratmanıza yardımcı olacak kıyafetler bir hayli fazla!
- Müşterilerinize farklı makyajlar uygulayın, hayallerinin peşinden gitmeleri için onlara güven verin.
- Kişilerin odalarını süsleyin, görünümlerini değiştirin.
- Tüm enerjinizi alacak uç kişiliklerle tanışmaya da hazır olun!
- Kırmızı halıda öne çıkan avatarınıza stil katın.
- Zorlu engellerle karşılaşacağınız bağımlılık yapan bulmacaları çözün.
- Arkadaşlarınızın profillerine giderek avatarlarını nasıl giydirdiklerini görün.
- Patlayıcı faydalara sahip güçlendiciler zorlu bölümleri geçmenize yardımcı olacak.
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