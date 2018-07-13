Takımlar İçin Ücretsiz Sohbet Uygulaması: Microsoft Teams

Microsoft bugün bireyler, küçük işletmeler ve başlangıç takımları için Office 365'e girmeye gerek kalmadan iletişim ve işbirliği hizmeti sunan uygulamasını ücretsiz hale getirdi. Microsoft Teams adındaki bu uygulama ile takım iletişimini sağlamak bir hayli kolay hale geliyor.

Geçtiğimiz yıl Microsoft Teams adındaki bu uygulama ile takım iletişimini kullanıcılarla paylaştıran Microsoft Teams'in artık ücretsiz sürümü de bulunuyor. 40 farklı dilde yayınlanan ücretsiz sürümün özellikleri ise ücretli versiyon ile neredeyse aynı denilebilir. Sınırsız sohbet etmenize, görüntülü veya sesli arama yapmanıza izin veren uygulama, 300 kişiye kadar destek sağlıyor.

Ayrıca ücretsiz versiyonda 10GB'lık takım dosyası ve kişi başına 2GB'lık kişisel depolama alanı sunan Microsoft Teams'in Word, Excel, PowerPoint, OneNote gibi uygulamaların çevrimiçi sürümleriyle olan bağlantısının geliştirilmeye devam ettiğini de belirtmek gerekiyor. Özellikle Office 365 kullanan takımlar için bir hayli başarılı olan sohbet uygulaması şu anda indirilebilir durumda.

Microsoft Teams'in ücretli sürümünde ise daha fazla depolama alanı, kurumsal güvenlik ve uyumluluk ve aynı zamanda sınırsız kullanıcı sağlanıyor. Ancak uygulamanın hala geliştirilmeye devam ettiğini de belirtmek gerek, örneğin yakın zamanda görüntülü sohbet için arka plan bulanıklaştırma geleceği ifade ediliyor.

İlk çıkarıldığında Slack'e rakip olan bu uygulamanın ücretli sürümünün de maalesef pek başarılı olduğu söylenemez. Bakalım ücretsiz Microsoft Teams kullanıcılar tarafından indirilmeye layık görülecek mi?