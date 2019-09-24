Tarihi Köyde 'Gladyatör-2' Heyecanı

Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisinin çekileceği açıklandı. Gladyatör-2 adlı filmin çekimlerinin Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde yapılacağı yönündeki duyumlar büyük heyecan yarattı.

Oscar ödüllü Gladyatör filminin yönetmeni Ridley Scott 'Gladyatör 2' için çalışmalara başladı. Meşhur filmin çekimlerinin Yunanistan, Hırvatistan ve Fethiye'deki Kayaköy'de yapılacağı iddia ediliyor.

Kayaköy, bir tepenin yamacına kurulan eski bir Rum yerleşimiydi. 1923 yılındaki mübadele ile Rumlar burayı terk etti ve köyde Türkler yaşamaya başladı. Ancak zamanla Türkler de köyü terk etmeye başladı ve 1957 Fethiye depremi nedeniyle hasar gören köye bir daha yerleşen hiç kimse olmadı. Şimdilerde ise köyde, Gladyatör-2 filmine set olma ihtimalinin heyecanı yaşanıyor.

Gladyatör- 2 filminin çekimlerinin Kayaköy'de yapılması durumunda köyün tüm dünya tarafından tanınacağına dikkat çeken araştırmacı-yazar Işık Taban, "Kayaköy çok eski bir yerleşke. 4 bin yıllık yaşam bugünlere kadar ulaşmış. Yaklaşık 98 yıldır kaderine terk edilmiş bir bölge. Yapılar ayakta kalmakta zorlanıyor. Hiç olmazsa bir kısmının kültür zenginliği olarak turizme kazandırılması gerekiyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. 1990 yılların başında başlayan 'Dostluk ve Barış Köyü' projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bu kadar zengin bir mirasın gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Gladyatör- 2 filminin çekimlerinin bir kısmının bile burada yapılacak olması bölge için büyük kazanım olacaktır. Dünyanın dikkatini buraya çekecektir. Gladyatör'ün devamı olarak bir belgeselinin çekilmesi de isabetli olacak. Temsil edebileceğim bir konum olursa filmde oynamak isterim." diye konuştu.

Kayaköy Mahallesi Muhtarı Metin Ekiz ise kendisine yöneltilen 'Gladyatör- 2 filminde oynamak ister misiniz?' sorusuna, "Arkadaşlar gelsinler bir görüşelim. Neden olmasın. Muhtar olarak filmde oynamaktan gurur duyarım. Olur diye düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Kayaköy'deki 736 sicil mimarlık örneği yapı ile 24 manastır, şapel, sarnıç, değirmen, fırın ve çeşme gibi dini ve kültürel yapı, 2011 yılında Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edilmişti.

