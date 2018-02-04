Taşınabilir Şarj Cihazları Rekor Kırıyor

Kısa bir süre önce hayatımıza giren ve çok çabuk biten bataryaların en büyük ilacı olan taşınabilir şarj aletleri, rekor satış rakamlarına ulaştı. Yılda 12 milyon telefon satılan ülkemizde geçen yıl 20 milyona yakın taşınabilir şarj cihazı ithal edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmada, güç bankalarının telefondan daha çok sattığı gözlemlendi. Bir telefona ortalama 1.5 güç bankası düşüyorken artan kullanım sayısının pek çok sebebinin olduğu ifade ediliyor. Artan sosyal medya kullanımı, mobil alışverişin yaygınlaşması gibi sebepler bu listenin başında yer alıyor.

Ayrıca geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 19.3 milyon adet taşınabilir şarj cihazı ithalatına 75.9 milyon dolar (284.6 milyon TL) harcandı. Bu dönemde, cihaz başına ithalat fiyatının da yaklaşık 15 TL olduğu ifade edildi. Bu rakamların dışında Türkiye'de güç bankası pazarının büyüklüğünün yaklaşık 2.5 milyar TL'yi bulduğu söyleniyor.

Dünya Pazarının Yüzde 4'ü Bizde!

Dünya genelinde taşınabilir şarj aleti pazarını inceleyen Visiongain, dünya powerbank pazarının büyüklüğünün 2017’de 15.1 milyar doları (56.6 milyar TL) bulduğunu dile getirdi. Ülkemizin de bu rakamların yüzde 4'ünde payının olduğu ifade ediliyor.

En Yaygını 2000 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

Günümüzdeki akıllı cihazların bataryasının 3000 mAh olduğunu düşünürsek, 2000 mAh'lık taşınabilir bataryaların gayet yeterli olduğu belirtildi. Ayrıca 5000 ve 10000 mAh’lik güç bankalarının da satış rakamlarının yüksek olduğu bildirildi.

Peki siz herhangi bir taşınabilir şarj aleti kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız kaç mAh'lik bir şarj aleti kullandığınızı yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız seviniriz.