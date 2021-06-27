Teamviewer Biyometrik Doğrulama ile Güvenlik Katmanını Arttırdı

Teamviewer biyometrik doğrulama özelliğini kullanıma sunarak kullanıcılara ek bir koruma katmanı sağlamaya başladı.

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara uzaktan bağlanmak için çok sık tercih edilen uygulama her ne kadar faydalı olsa da kötü niyetli kişiler tarafından kullanıcıların cihazına sızmak için kullanılabiliyordu fakat yeni özellik sayesinde bunu yapmak çok daha zor hale geliyor.

Teamviewer Biyometrik Doğrulama Nasıl Kullanılır?

Uzaktan erişim uygulamasına eklenen yeni özelliğe dair bilinmesi gereken her şeyi aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Teamviewer Parmak İzi / Yüz Doğrulama Nasıl Etkinleştirilir?

Telefonunuzdan Teamviewer uygulamasını açın.

Ayarlar bölümüne gidin.

Cihazınız parmak izi veya yüz tanıma özelliklerinden birine sahip ise "Güvenlik" kategorisinin en başında yüz veya parmak izi tanımlama seçeneklerinden biri yer alır. Bu seçeneğin üzerine dokunun.

Açılan sayfadaki seçeneğin yanında yer alan butonun üzerine dokunarak kimlik doğrulama seçeneğini etkin hale getirin.

Doğrulama seçeneğini etkinleştirdikten sonra Teamviewer arka planda çalışırken ne kadar süre içinde (hemen, 1 dakika sonra, 5 dakika sonra veya 10 dakika sonra) kilitlenmesi gerektiğini de aşağıdaki seçeneklerden belirleyebilirsiniz.

Teamviewer Biyometrik Doğrulama Nasıl Kapatılır?

Bu özelliği devre dışı bırakmanın iki yolu var:

Özelliği açmak için takip ettiğiniz adımları (Ayarlar > Güvenlik > Biyometrik Doğrulama) yine takip ederek doğrulama özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Biyometrik doğrulama ile uygulamayı açamadığınızda (örneğin cihaz parmak izinizi ya da yüzünüzü doğru bir şekilde tarayamadığında) uygulamada bir hata mesajı ile karşılaşırsınız. Bu hata mesajında doğrulamanın başarılı olmadığının bilgisi yer alır. Onun altındaysa biyometrik doğrulama özelliğini devre dışı bırakmanızı sağlayacak bir buton yer alır. Bu butona dokunarak özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Teamviewer Parmak İzi / Yüz Doğrulama Özelliği Nasıl Çalışır?

Yeni özellik diğer uygulamaları kullanırken Teamviewer'ın kilitlenmesini sağlar.

Teamviewer'a döndüğünüz zaman parmak izi ya da yüz tanıma gibi doğrulama seçeneklerini kullanarak uygulamanın kilidini açmanızı şart koşar.

Doğrulama adımını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra uygulamayı kaldığınız yerden kullanmaya devam edebilirsiniz.

Teamviewer Ne İşe Yarar?

Teamviewer bir cihaz kullanıcısının başka bir cihaza uzaktan erişmesine olanak sağlar. Uygulamanın yıllar içinde aldığı yenilikler sayesinde bir akıllı telefon kullanıcısı bir bilgisayara uzaktan bağlanabilir ya da bir bilgisayar kullanıcısı bir akıllı telefona uzaktan erişebilir.

Teamviewer Zararlı mı?

Teamviewer'ı ilk kez indirecek olan kullanıcıların sorduğu sorular genellikle "Teamviewer güvenli mi, ne kadar güvenli? Uygulamayı indirmek tehlikeli mi?" gibi sorulardan oluşuyor. Uygulamanın bilinen herhangi bir zararı bulunmuyor ancak cihazınızı başka kişilerin erişimine açık hale getirdiğiniz için cihazınıza bağlanacak kişilerin güvenilir olduğundan emin olmanız gerekir.