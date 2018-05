Telegram, Güncellemelerini Yayınlamayan Apple’a Sitem Etti

Rus hükümetiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yasaklı olan Moskova merkezli mesajlaşma uygulaması Telegram, Mart ayından bu yana iOS platformundaki güncellemelerini yayınlamayan Apple’a sitem etti.

Sovyetler Birliği döneminde faaliyet gösteren istihbarat teşkilatı KGB’nin halefi olan FSB, geçtiğimiz yıl Telegram’dan kullanıcıların konuşma geçmişlerini teslim etmesini istemişti. Rusya, talebin ulusal güvenlik adına olduğunu söyleyerek, uygulamanın terör saldırılarını planlamak için kullanıldığını iddia etmişti.

Kullanıcıların kimlik bilgisini ve konuşma geçmişini isteyen Moskova hükümetini reddeden Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir veri paylaşımında bulunmayacaklarını ifade etmişti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) açtığı dava sonucunda çıkan mahkeme kararıyla yasaklanan Telegram, önemli bir sorunla daha karşı karşıya.

Popüler mesajlaşma uygulamasının Mart ayından buna App Store’daki güncellemeleri yayınlanmıyor. Apple konuyla ilgili sessizliği koruması bu konu hakkında soru işaretlerini giderek artırıyor.

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Apple’ın Moskova hükümetinin verdiği emir sonrası Telegram’ın dünya çapındaki güncellemelerini yasakladığını söyledi.

Apple stopped approving Telegram for iOS updates globally 1,5 months ago after Russia ordered a block on Telegram. More here – https://t.co/yarcIrV2Bh