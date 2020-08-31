Tesla Otonom Sürüş Güncellemesi Yeşil Işık Uyarısı Verecek

Elon Musk'ın CEO'luğunu üstlendiği ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otonom sürüş güncellemesi ile birlikte yeşil ışık uyarısı verebilecek. Bu aynı zamanda, otonom araç sistemlerinin artık tamamen hayatımıza gireceğini gösteriyor.

2020.36 sürüm numarasıyla yayınlanan yazılım güncellemesi sayesinde Tesla tam otonom sistemler daha mümkün hale geliyor. Tesla araçlar, yoldaki hız sınırı işaretlerini ve daha fazlasını görsel olarak kullanıcılara sunacak ve böylece trafikte daha fazla dikkatli olunmasını sağlayacak. Ancak özellikler sadece bunlarla sınırlı değil. Bu güncellemeyle birlikte ayrıca yeşil ışık uyarı özelliği de elektrikli araçlara kullanıma hazır hale gelecek.

Tesla otonom sürüş güncellemesi kademe kademe dağıtılacak

Tesla şirketi, yeşil ışık uyarısının yalnızca "bir bildirim olarak tasarlandığını" ifade etti. Ayrıca çevreyi gözlemlemek ve buna göre kararlar vermenin sürücüye ait olduğunu da söyledi. Kısacası otopilot ile birlikte sürücünün de buna dahil olması gerektiği belirtildi.

Bu durum; yeşil ışığı ve aracın konumunu diğer sürücülere göre algılama özelliğinin geleceği konusunda çok büyük bir umut yarattı diyebiliriz. Otopilotun çok daha işlevsel çalışmasına yardımcı olacak yeni sistem ile birlikte, sürücünün işlevi daha fazla azalıyor.

Yeni otopilot güncellemesi elektrikli otomobillere dağıtılmaya başlandı ve Tesla şimdilik pek acele etmiyor. Bunun yerine kademeli olarak güncelleme dağıtmaya gayret ediyor. Böylece her güncelleme dağıtımında aynı zamanda hatalar da kontrol edilebiliyor. Sizce herşeyin otopilot kontrolünde olduğu bir gelecek çok uzak mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.