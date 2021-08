The Last of Us Part II Battle Royale Oyunu Geliyor Olabilir

Naughty Dog, The Last of Us Part II Battle Royale oyunu üzerinde çalışıyor olabilir. Yaşanan bir sızıntı, önemli bulguları ortaya koydu. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi 2013 yılında satışa sunulan The Last of Us oyununda, Topluluklar adı verilen bir çok oyuncu modu bulunuyordu. Aşina olunandan farklı bir yapıda olması ile dikkatleri üzerine çeken bu mod, on iki hafta boyunca hayatta kalmaya dayalı olan ilerleyişte, küçük haritalarda takım ölüm maçlarına katılımda bulunuyordunuz.

The Last of Us Part II’de ise farklı bir yöne giden Naughty Dog, ana senaryo ile çok oyunculu modlarını birbirinden ayırmış ve devam oyununu Topluluklar olmadan satışa sunulmuştu. The Last of Us Part II’nin çıkışı öncesinde ise Twitch kanalı üzerinden bir bildiri yayınlamış olan California merkezli geliştirici stüdyo, ana oyunun geliştirilme süreci boyunca vizyonlarının geliştiğini dile getirmişti. Buna bağlı olarak da büyük beğeni toplamış olan çok oyunculu modu basite indirgemek yerine, ana oyundan bağımsız ve eş değer oranda iddialı olarak oyuncuların beğenisine sunmayı hedeflediklerini de sözlerine eklemişti.

Ne var ki bu açıklamanın ardından Topluluklar sırra kadem basmış ve güncel duruma ilişkin bir açıklama da yapılmamıştı. Şimdi ise bu mod hakkında ortaya atılan yeni bir iddia, işin rengini değiştirecek gibi görünüyor.

The Last of Us Part II Battle Royale Detayları Sızdırıldı

The Last of Us ile ilgili veri madenciliğinde usta olan Youtube kullanıcısı Speclizer, The Last of Us Part II ile ilgili bir oyun içi haritayı inceleme altına almış. Vardığı sonuç ise geniş Battle Royale için hazırlanmış olduğunu düşündüğü büyük bir arena haritası olmuş. Bu arena, ana senaryo modundaki farklı haritaların birleşiminden oluşuyor. Bu haritalar, aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere otelin, iskelenin ve benzin istasyonunun bulunduğu bölgeler.

Videoda ayrıca çok oyunculu modda kullanılacağı düşünülen birden fazla cihaz da ekrana geliyor. Bunlardan bir tanesi dinleme modunu kullanmamıza yarayacak iken, bir diğeri ise HANDHELD-TV (TAŞINABİLİR TV) olarak isimlendirilmiş. Ayrıca COLLAR (TASMA) isimli bir obje ise bu modda köpeklerin olacağına da işaret ediyor.

Dikkat çeken diğer detaylar ise, son kısımda ekrana geliyor. Ellie için üç farklı seviyede kask ve vücut zırhının yanı sıra, sırt çantası ile alakalı assault (taarruz), melee (yakın dövüş), sniper (keskin nişancı), stealth (gizlilik), support (destek) ve tactical (taktiksel) terimlerini de görebiliyoruz.

Görünüşe göre son dönemde ününe ün katan Battle Royale türü bir Naughty Dog oyununda karşımıza çıkacak. Ne var ki henüz resmi olarak onaylanmadığı için, bu bilgileri söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Fikir aşamasında planlar değişmiş veya tamamıyla iptal edilmiş de olabilir. Ancak geliştirici stüdyonun belirsiz bir zamanda Battle Royale türünü gündemine getirdiğine büyük bir işaret olduğu söyleyebiliriz.