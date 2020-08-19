2,5 Milyon Tıbbi Kayıt Sızdırıldı! Bilgileriniz İnternette Geziniyor

Bir güvenlik araştırmacısı, yaklaşık 2,6 milyon tıbbi kayda sahip yapay zeka şirketinin, internette kolayca nasıl erişilebileceğini gösterdi. Yani kişisel sağlık verilerimizin güvende olmadığını açıkça söyleyebiliriz.

Güvenlik danışmanı Jeremiah Fowler tıbbi kayıtların çevrimiçi olarak nasıl görüntülenebildiğini açıkladı. Alınan bilgilere göre kayıtlarda isimler, adresler, doğum tarihleri, trafik kazası sigortaları, tıbbi bilgiler ve doktor notları yer alıyordu. Şirketin sahip olduğu bu bilgiler halka açık durumdaydı.

Tıbbi kayıtlarınıza internette rahatça erişilebilir

Yapay zeka şirketi Cense AI tarafından barındırılan 2,6 milyona yakın tıbbi kaydın "Aşamalı veriler" olarak Cense AI'in genel web sitesiyle aynı IP adresinde depolandığı ve halk tarafından da rahatlıkla erişilebilir olduğu bildirildi. Şirket siteye erişimi kısıtlamadan önce herkes verileri görüntüleyebilir, indirebilir, düzenleyebilir ve hatta silebilirdi.

Karaborsanın en değerli verileri indirilebilir durumda

Tıbbı kayıt verileri sigorta şirketlerinden alınmış gibi görünüyorken, araba kazası kaynaklı boyun ve omurga yaralanmalarıyla ilgili olduğu tespit edildi. Bu tıbbi kayıt ihlaline ilişkin Cense AI'ya bildiri gönderen araştırmacı Fowler, karaborsadaki en değerli veriler olduğuna dikkat çekiyor ve kayıt başına 250 dolar sağlandığını aktarıyor.

Bu tıbbi kayıt ihlalinin kimler tarafından izlendiği henüz belli olmasa da yine de endişe kaynağı oldu. Pek çok vatandaş verilerinin kötü niyetli kişilere geçtiğini düşünüyor, Cense AI ise açıklama yapmaktan çekiniyor.