Tıklama Dolandırıcılığı Yapan Bu Android Uygulamaları 1,5 Milyon Kişiyi Etkilemiş

Güvenlik araştırmacıları, bataryaları normalden hızlı boşaltan, işlemci performansını yavaşlatan ve mobil veri kullanımını önemli ölçüde artıran birden fazla Android uygulaması keşfetti. Söz konusu uygulamaların Play Store’da 1,5 milyondan fazla indirildiği belirtiliyor.

Söz konusu uygulamaların isimleri, Idea Note: OCR Text Scanner, GTD, Color Notes ve Beauty Fitness: daily workout, best HIIT coach şeklinde sıralanıyor.

Güvenlik firması Symantec 'teki araştırmacılar tarafından keşfedilen uygulamaların, yeni bir dolandırıcılık tekniği ile yasadışı reklam geliri elde ettikleri belirlendi.

Google ile iletişime geçen araştırmacılar, söz konusu uygulamaların Play Store’dan kaldırılmasını sağladı.

Toplamda 1,5 milyon Android kullanıcısını etkileyen zararlı yazılımlar, tıklama sahtekarlığının yanı sıra, telefon bataryalarının normalden hızlı boşalmasına ve mobil veri kullanımının önemli oranda artmasına neden oluyor.

Symantec araştırmacıları May Ying Tee ve Martin Zhang, “Uygulamalar, hayalet tıklama ile reklam geliri elde ettiğinden, etkilenen cihazlar batarya, performans ve mobil veri konusunda önemli sorunlardan muzdarip olacak” dedi.

Söz konusu uygulamaların Play Store'da neredeyse bir yıl boyunca hiç fark edildiğini belirten güvenlik araştırmacıları, zararlı yazılımlardan yaklaşık 1,5 milyon kişinin etkilendiğini söyledi.