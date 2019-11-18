TikTok Durdurulamıyor! 1,5 Milyar İndirilmeye Ulaştı

Ülkemizde de büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden TikTok, dünya genelinde önemli bir başarı yakaladı. Video içerik platformu 1,5 milyar indirilme barajını geçmeyi başardı.

Günden Güne Büyüyor!

SensorTower tarafından yayınlanan yeni verilere göre TikTok, Google Play Store ve App Store üzerinde toplam 1,5 milyar indirilme sayısına ulaştı. ByteDance şirketine bağlı olan uygulamanın en çok kullanıldığı ülkeler sırasıyla Hindistan, Amerika ve Türkiye olarak öne çıkıyor.

Açıklanan rapora göre TikTok, bu yıl 614 milyon kez indirildi. Bu indirme sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında daha fazla. Henüz yılın bitmesine bir buçuk ay kaldığını düşünürsek, bu indirme sayısında hızlı bir artışın olacağını söyleyebiliriz.

Güncel indirilme sayılarına baktığımızda uygulamanın Facebook ve Instagram uygulamalarını geride bıraktığını görüyoruz. Ancak burada asıl etkenin doyum seviyesi olduğunu söylemek mümkün. Buna karşın Messenger 636,2 milyon indirme ile ve WhatsApp 707,4 milyon indirme ile birlikte TikTok'u geride bırakıyor.